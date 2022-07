Relacja z Polish Bikers Day 2022 - jak walczyć o odszkodowanie w razie wypadku na motocyklu?

artykuł sponsorowany

W niedzielę 19 czerwca 2022 roku w Londynie odbyła się tegoroczna edycja imprezy Polish Bikers Day. Świetna muzyka, szybkie motory, konkursy z nagrodami i przysmaki z grilla - tak w najkrótszy sposób można podsumować wydarzenie zorganizowane przez ekipę Polish Bikers w stołecznym ACE Cafe.

Okazja była nie byle jaka, bo grupa miłośników dwóch kółek z Polski mieszkająca na Wyspach po bardzo długiej przerwie wywołanej pandemią i restrykcjami świętowała swoje 10-lecie istnienia. Ekipa zaczynała jak niewielka grupka entuzjastów, a dziś tworzy ją kilka tysięcy zarejestrowanych miłośników motocykli. Czy impreza się udała? A jak! Parking przy ACE Cafe na kilka godzin zamienił się w jedno wielkie pole piknikowe połączone ze sceną muzyczną, stając się jednocześnie miejscem spotkania pasjonatów jednośladów.

Polish Bikers Day 2022 towarzyszył świetny klimat, który pojawia się zawsze wtedy, gdy w jednym miejscu pojawia się grupa ludzi, których łączy wspólna pasja. Tym razem, nie było inaczej. Dzięki temu, że pogoda dopisała, przez imprezę przewinęło się przynajmniej kilkaset uczestników i zapewniamy, że żaden z nich nie miał prawa wracać do domu niezadowolony!

Warto w tym miejscu wspomnieć, że ekipa Polish Bikers oraz wszyscy uczestnicy Polish Bikers Day 2022 oprócz świetnej zabawy w niedzielę postanowili wesprzeć Ukrainie. Na imprezie zorganizowano loterię z nagrodami, a 100% zysku zostało przeznaczone na wsparcia naszych sąsiadów toczących wojnę z Rosjanami.

Zobaczcie fotorelację z Polish Bikers Day 2022:

Dodajmy, że już 2 lipca 2022 roku odbędzie się kolejna impreza dla miłośników jednośladów - w Altrincham zorganizowany zostanie Polish Bikers Day North West. Muzyka na żywo, polski grill, loteria z nagrodami i świetne towarzystwo - zapraszamy!

Jak skutecznie walczyć o swoje odszkodowanie?

Warto zaznaczyć, że miłość do motocykli jest nieodłącznie związana z niebezpieczeństwem wypadku. Zdarzenia na drodze nie da się przewidzieć, ale warto wiedzieć, gdzie zgłosić się po pomoc, jeśli coś takiego się przydarzy. Jednym ze sponsorów Polish Bikers Day 2022 był Łukasz Kaźmierczak, partner z kancelarii SOS BPHC, specjalista od prawa odszkodowawczego w Wielkiej Brytanii, a prywatnie - fan motocykli.

Właśnie on przeprowadził krótki wywiad z Sebastianem Mierzwińskim, jednym z organizatorów Polish Bikers Day i jednym z klientów kancelarii SOS BPHC:

Wypadek na motocyklu - do kogo zwrócić się o pomoc?

Łukasz Kaźmierczak to właściwa osoba do kontaktu w takich sprawach. Z uwagi na zamiłowanie do dwóch kółek, specjalizuję się już od wielu, wielu lat w prowadzeniu szkód na osobie i na mieniu. Jak sami zapewne wiecie do takich konkretnych spraw trzeba mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zapraszamy was na jego profil na FB, gdzie znajdziecie więcej informacji i bezpośredni kontakt. Jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebowali pomocy w zakresie likwidacji swojej szkody lub będziecie mieli wypadek - już wiecie gdzie uderzać!

ŁUKASZ KAŹMIERCZAK

Telefon: 07860598503

FB: Łukasz Kaźmierczak

Kontakt: [email protected]