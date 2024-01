Styl życia RANKING: Najzdrowsze diety na 2024 rok. Sprawdź, co warto jeść i dlaczego

Które diety są najlepsze dla zdrowia? Jak warto się odżywiać w 2024 roku – i dlaczego akurat tak? Opublikowano ranking najzdrowszych diet.

Na łamach U.S. News & World Report opublikowano ranking diet, wskazujący, które zasady odżywiania są najzdrowsze. Zestawienie przygotowano na podstawie opinii 27 ekspertów na temat 40 najpopularniejszych diet na świecie. „Zestawienie to jest bardzo ważną wskazówką dla wszystkich, którym zależy nie tylko na pozbyciu się zbędnych kilogramów, ale także na tym, aby przy okazji odchudzania nie wyniszczyć swojego organizmu, ale by odchudzać się zdrowo” – komentuje Tomasz Sagan z My Fit Food, polskiej restauracji w Londynie specjalizującej się w zdrowej, zbilansowanej diecie.

Ranking najzdrowszych diet na 2024 rok

Według jakich kryteriów wyłoniono najzdrowsze diety? Porównując poszczególne metody odżywiania, specjaliści wzięli pod uwagę szereg kwestii, takich jak:

stopień trudności stosowania diety

skuteczność w szybkim odchudzaniu

skuteczność w długotrwałym zmniejszeniu wagi

zbilansowana dieta, dostarczająca ważnych składników odżywczych

bezpieczeństwo stosowania diety

zapobieganie takim chorobom, jak cukrzyca czy choroby układu krążenia

wspomaganie w chorobach takich, jak cukrzyca czy choroby układu krążenia.

Dlaczego wzięto pod uwagę akurat takie kryteria? Zapytaliśmy o to naszego eksperta z My Fit Food, który wyjaśnił: „Istnieje wiele diet odchudzających, jednak niestety spora część z nich nie zalicza się do zdrowych. Jest tak dlatego, że oprócz faktu, iż spełniają one cel, jakim najczęściej jest odchudzanie, to poza tym brakuje w nich podstawowych elementów, które podczas procesu zrzucania kilogram ów jednocześnie chronią organizm przed niebezpieczeństwami zbyt szybkiej utraty wagi – nie zapewniają więc odpowiednich składników odżywczych i mogą prowadzić do wycieńczenia organizmu, a w konsekwencji nawet do chorób” – mówi Tomasz Sagan.

Która dieta jest najzdrowsza?

Jakie diety najlepiej spełniają powyższe kryteria i są rekomendowane na 2024 rok przez dietetyków? Na pierwszym miejscu rankingu najzdrowszych diet pojawiła się dieta śródziemnomorska. Na dalszych miejscach znalazły się dieta DASH, dieta fleksitariańska i dieta MIND. Całe TOP 10 najzdrowszych diet na 2024 rok wygląda następująco:

dieta śródziemnomorska dieta DASH i dieta fleksitariańska dieta MIND dieta Mayo dieta TLC dieta wolumetryczna dieta WW (Weight Watchers) dieta wegetariańska dieta nordycka dieta Ornisha.

„Dieta śródziemnomorska pojawia się w corocznym zestawieniu najzdrowszych diet już piąty raz z rzędu. Jej kolejne zwycięstwo nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem, ponieważ jest to dieta oferująca zdrowy i przystępny styl odżywiania na co dzień – a nie tylko w czasie fazy odchudzania. Wśród podstawowych reguł tego południowego sposobu żywienia trzeba wymienić przede wszystkim takie kwestie, jak: akcent na świeże, sezonowe warzywa i owoce, w tym na bardzo zdrowe rośliny strączkowe; unikanie czerwonego mięsa oraz przetworzonej żywności (w tym przetworzonego oleju), a w zamian za to do wielu potraw dodaje się świeżą oliwę tłoczoną z oliwek, a także orzechy. Ważna jest także wysoka zawartość ryb i owoców morza, będących naturalnym źródłem witaminy D oraz kwasów omega. Jak nietrudno zauważyć, zasady diety śródziemnomorskiej są doskonałe dla zachowania zdrowia i pięknej sylwetki w każdym wieku” – wyjaśnia nasz ekspert z My Fit Food.

