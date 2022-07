Ranking najsilniejszych paszportów za rok 2022. Ile na świecie znaczy polski paszport?

Fot. Getty

Znamy już klasyfikację najsilniejszych paszportów na świecie za rok 2022! Na czele ponownie uplasował się paszport Japonii, a gdzie tym razem znalazły się paszporty polski i brytyjski?

Znamy już wyniki dorocznego rankingu paszportów Henley Passport Index, przygotowanego na podstawie danych zebranych przez International Air Transport Association. Zestawienie uwzględnia liczbę krajów, do których posiadacz paszportu danego kraju może wjechać bez wizy lub z wizą, którą otrzymuje na miejscu w trakcie przekraczania granicy. W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, najsilniejszym paszportem na świecie okazał się paszport Japonii, który umożliwia bezproblemowy wjazd do aż 193 z 227 państw na świecie. Drugie miejsce, ex æquo, zajęły Singapur i Korea Południowa, których obywatele mają prawo do wjazdu bez wizy albo z wizą otrzymywaną na miejscu, do aż 192 krajów. Z kolei na trzecim miejscu w rankingu, również ex æquo, uplasowały się w tym roku Niemcy i Hiszpania. Obywatele obu tych państw mogą bezproblemowo dostać się do aż 190 krajów na świecie.

Ranking paszportów za 2022 rok – gdzie znalazł się polski paszport?

W 2022 roku polski paszport nie zmienił swojej pozycji w rankingu Henley Passport Index i ponownie zajął miejsce dziesiąte, ex æquo z paszportami litewskim i słowackim. Jeśli zaś chodzi o paszport brytyjski, to stracił on nieco na znaczeniu w porównaniu z rokiem poprzednim – w 2022 roku paszport Zjednoczonego Królestwa znalazł się na szóstym miejscu, umożliwiając swoim obywatelom bezproblemowy wjazd do 187 krajów.

Pierwsza dziesiątka rankingu najsilniejszych paszportów Henley Passport Index:

1. Japonia

2. Singapur i Korea Południowa

3. Niemcy i Hiszpania

4. Finlandia, Włochy i Luksemburg

5. Austria, Dania, Holandia i Szwecja

6. Francja, Irlandia, Portugalia i Wielka Brytania

7. Belgia, Nowa Zelandia, USA, Szwajcaria i Norwegia

8. Australia, Kanada, Czechy, Malta i Grecja

9. Węgry

10. Litwa, Polska i Słowacja

