Ranking linii lotniczych - LOT okazał się lepszy od Ryanaira!

Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego tani irlandzki przewoźnik nie jest liderem polskiego rynku w rankingu przewozów międzynarodowych. Ryanair uplasował się za PLL LOT.

Jak wynika z danych dotyczących 2019 roku polskie linie lotnicze LOT miały 24,6 proc. udziałów w rynku lotniczym w Polsce. Dosłownie o włos polski przewoźnik wyprzedził niezwykle popularnego wśród Polaków Ryanaira, którego odsetek sięgnął 24,4 proc. Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o udział w przewozach międzynarodowych uplasowały się inne "tanie linie", czyli węgierski Wizz Air (19,4 proc.), natomiast kolejne lokaty zajęte zostały przez czarterowy Enter Air (5 proc.) oraz niemiecką Lufthansę (4,8 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że dynamika rozwoju LOT`u, jest wyższa, niż w przypadku Ryanaira. Polski narodowy przewoźnik przewiózł o 1,4 mln pasażerów więcej niż w roku 2018, a analogiczny wzrost w przypadku Ryana sięgnął "tylko" miliona pasażerów. Dodajmy, że polskie linie lotnicze odpowiadają za aż jedną trzecią wzrostu całego rynku w Polsce w roku 2019.

Według danych udostępnionych przez ULC największym portem lotniczym pozostaje warszawskie Lotnisko Chopina (18,8 mln pasażerów odprawionych w 2019), ale krakowskie Balice rosły znacznie szybciej, od stołecznego lotniska. W sumie, w całym kraju w 2019 roku odnotowano wzrost ruchu na poziomie 7 procent, do 49 milionów pasażerów.

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Udział w polskim rynku przewozów pasażerskich "tanich przewoźników" minimalnie, ale jednak zmalał z 55,94 do 54,99 proc. Wciąż pozostaje w mniejszości, ale dynamika jego wzrostu maleje. I to znacząco. Głównym powodem takiej sytuacji, jest mniejszy udział lidera tego segmentu, czyli Ryanaira. Przewozy wykonywane przez irlandzkie linie spadły z 28,71 proc. do 27,28 proc.