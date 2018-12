Biała Księga: Oto 5 najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym planie imigracyjnym po Brexicie

W środę brytyjski rząd opublikował długo wyczekiwaną Białą Księgę (White Paper), w której znalazł się m.in. projekt nowej polityki imigracyjnej po Brexicie. Przedstawiamy 5 najważniejszych kwestii, które zostały w niej zawarte, o jakich powinniście wiedzieć.

Zgodnie z planami (opublikowanymi zaledwie 100 dni przed Brexitem) dotyczącymi polityki imigracyjnej po opuszczeniu UE przedstawionymi w środę przez brytyjski rząd, napływ imigrantów na Wyspy ma zostać znacznie ograniczony (nawet o 80 proc.), a najmniejszymi restrykcjami będą objęci pracownicy wysoko wykwalifikowani. Nowy system będzie traktował tak samo imigrantów z Unii Europejskiej jak i tych spoza niej, co zapowiadała już wcześniej Theresa May.

Oto pięć najważniejszych kwestii związanych z nowym systemem imigracyjnym:

Zakończenie swobodnego przepływu osób

Po Brexicie przestanie obowiązywać swobodny przepływ osób, a brytyjski rząd chce zastąpić obecny system takim, który będzie traktował w podobny sposób imigrantów z Unii jak i spoza niej. Da on dostęp do brytyjskiego rynku pracy jedynie wysoko wykwalifikowanym oraz wykwalifikowanym pracownikom, natomiast słabo wykwalifikowani pracownicy zostaną objęci ograniczeniami. Przyjazd osób do Wielkiej Brytanii do pracy będzie musiał zostać zasponsorowany przez pracodawcę.

Imigranci z UE będą musieli zarabiać 30 000 funtów rocznie, aby uzyskać pozwolenie na pracę w UK

Słabo wykwalifikowani pracownicy zostaną objęci surowymi ograniczeniami

Stworzony zostanie „program pracy tymczasowej” dla imigrantów z „krajów niskiego ryzyka” - z krajów UE, zezwalający ich obywatelom na mieszkanie i pracę w UK przez okres do 12 miesięcy. Niemniej jednak w przeciwieństwie do przywilejów, które daje imigrantom z UE prawo swobodnego przepływu osób, nowy system nie da już imigrantom dostępu do świadczeń publicznych, prawa do stałego osiedlenia się w UK oraz możliwości sprowadzenia członków rodziny. Brytyjski rząd poinformował również, że testuje program dla sezonowych pracowników z sektora rolniczego na 2019 rok.

Obywatele UE nie będą musieli aplikować o wizę, aby wybrać się na wakacje do UK

Z zapisu w Białej Księdze wynika, że obywatele UE, którzy będą chcieli przyjechać do Wielkiej Brytanii na wakacje, nie będą musieli starać się o wizę. Turyści z Unii Europejskiej będą mogli spędzić na Wyspach do 6 miesięcy.

Brytyjski rząd chce wprowadzić konieczność minimalnej pensji wynoszącej 30 000 funtów rocznie dla pracowników z zagranicy

Raport sporządzony przez Migration Advisory Committee, na którym w dużej mierze opiera się Biała Księga, zaleca minimalne zarobki w kwocie 30 000 funtów rocznie pracowników, którzy będą musieli aplikować o wizę w Wielkiej Brytanii.

Nowa polityka imigracyjna ciosem bez ostrzeżenia dla firm w UK

Jedna z największych brytyjskich grup biznesowych, CBI, twierdzi, że propozycje rządu związane z imigracją po Brexicie są „ciosem bez ostrzeżenia” dla brytyjskich firm i zrujnują gospodarkę w kraju.

- Dla gospodarki ważni są pracownicy na wszystkich poziomach kwalifikacji. 12-miesięczne pozwolenie na pracę dla imigrantów z zagranicy, którzy będą musieli wykazać się rocznymi zarobkami na poziomie 30 000 funtów, zachęcą firmy do tego, aby zatrudniały każdego roku innych pracowników.

Zwiększy to także koszty zatrudnienia oraz zniechęci imigrantów do integracji, co jest najbardziej niepokojące. Nie będzie to dobre zarówno dla społeczeństwa jak i dla biznesów. Nowy system imigracyjny powinien spełniać wymogi związane z zaufaniem opinii publicznej jak i wsparciem dla gospodarki, a ten system nie spełnia żadnego z nich – powiedział Josh Hardie z CBI.