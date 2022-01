£30,000 odszkodowania od pracodawcy za uraz pleców, powstały w wyniku wypadku przy pracy

artykuł dostarczony przez klienta

Jak za chwile się Państwo przekonają, że uzyskiwanie odszkodowania za uraz powstały w wyniku wypadku w pracy nie jest ani proste, ani też szybkie. Zachęcamy do przeczytania historii wypadku Pana Krystiana, reprezentowanego przez Ushę Nayee, prawnika specjalizującego się w poważnych obrażeniach zdrowotnych w Polskiej Kancelarii Prawnej Optimal Solicitors.

Do wypadku doszło na budowie w Manchesterze. Pracodawca, wywierając presję, zmusił Pana Krystiana do przeniesienia, bez żadnej pomocy, ważącego 70kg stopnia. Bardzo istotny jest fakt, że pomimo wagi stopnia, prośby o pomoc zostały zignorowane, a pracodawca postawił ultimatum, żądając szybkiego wykonania zadania. W obawie o utratę pracy, Pan Krystian podjął się zadania, jednakże w momencie podnoszenia ciężaru poczuł silny ból pleców. Uraz był na tyle poważny, że uniemożliwił dalszą pracę. Przy asyście kolegów z pracy udało się poszkodowanemu przejść kilka metrów i usiąść na znajdującej się nieopodal palecie. Wezwane pogotowie przewiozło go do szpitala, gdzie silny ból został uśmierzony morfiną.

Przez kolejne 6 miesięcy Pan Krystian nie wrócił do pracy, a towarzyszący mu każdego dnia ból nie pozwalał na wykonywanie pewnych czynności zawodowych, tym samym zmniejszając możliwości zarobkowe. Leczenie uszkodzonych pleców zajęło lata, a ciągły ból spowodował pogorszenie jakości życia oraz stany depresyjne i lękowe.



Zaraz po wypadku, Pan Krystian postanowił porozmawiać z prawnikami Optimal Solicitors i zasięgnąć informacji na temat swoich praw i ewentualnej możliwości uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy. Dedykowany zespół przeanalizował sprawę i po konsultacjach z klientem złożono sprawę o rekompensatę finansową od pracodawcy.



Zgodnie z przepisami BHP, pracodawca w Anglii jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zobowiązany jest chronić ich przed obrażeniami wynikających z wykonywania ręcznych prac transportowych. Obejmuje to czynności takie jak: podnoszenie, opuszczanie, przenoszenie, przesuwanie lub podtrzymywanie ładunku ręką bądź siłą ciała. Wytyczne stwierdzają, że maksymalne obciążenie dla mężczyzny nie powinno przekraczać 25 kg.



Pani Prawnik Usha Nayee analizując sprawę, uznała, iż instrukcje wydane przez przełożonego nie były zgodnie z zasadami bezpiecznego podnoszenia ciężarów i naruszały zasady BHP. Pan Krystian, mimo iż został przeszkolony w manualnym podnoszeniu ciężarów, w dniu wypadku został zmuszony przez swojego przełożonego do wykonania zadania niezgodnego z tymi zasadami.



„Prowadząc sprawy o odszkodowania za wypadki w pracy, z doświadczenia wiem, że niejednokrotnie pracodawcy nie przyznają się do winy i kwestionują swoją odpowiedzialność. Do takiej sytuacji doszło w sprawie Pana Krystiana, pracodawca nie poczuwał się do odpowiedzialności przez cały okres trwania sprawy. Roszczenie po 5 latach zakończyło się sprawą sądową” - informuje nas Pani Usha.



W trakcie rozprawy sądowej zostały przedstawione sędziemu zeznania współpracowników wskazujące na powszechność mobbingu w pracy i brak odpowiednich materiałów treningowych. Dowody wskazały na to, że pracownicy byli zmuszani do wykonywania obowiązków w bardzo krótkim czasie, z narażeniem zdrowia i niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Jeżeli wydane rozporządzenia były kwestionowane, to dochodziło do natychmiastowego zwolnienia pracownika. Pracodawca próbował argumentować, jakoby nie nakazał samodzielnego wykonania nałożonego zadania, a Pan Krystian nie postępował zgodnie z wytycznymi zawartymi w materiałach szkoleniowych. W sprawie zeznawał również brygadzista i szkoleniowiec, którzy sugerowali, że w zakładzie pracy nie dochodziło do zastraszania, a poszkodowany miał pełne przeszkolenie.



Sędzia po rozpatrzeniu dowodów zdecydował, że materiały treningowe nie były wystarczające, aby zabezpieczyć pracowników przed urazami, a pracodawca, mimo iż przez 5 lat argumentował swoją niewinność, nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie — ile dokładnie ważył stopień? Sędzia przyznał 100% winy pracodawcy.



Prawnicy brytyjsko-polskiej kancelarii Optimal Solicitors przez lata prowadzenia sprawy bardzo skrupulatnie gromadzili dowody odnoszące się nie tylko do niewinności klienta, ale również co do powagi urazów zdrowotnych — powołując lekarzy specjalistów, a wszystko po to, aby uzyskać maksymalne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i rekompensatę za wszystkie inne koszty oraz straty poniesione przez klienta.



Pan Krystian, po 5 latach walki o sprawiedliwość nie krył swojego szczęścia i ulgi:

„czuję, że teraz mogę spokojnie zająć się swoim dalszym życiem, dziękuje kancelarii Optimal Solicitors za pomoc i okazane wsparcie. Pracodawca, niepotrzebnie przeciągał sprawę i sprawił, że cała sytuacja była jeszcze bardziej stresująca. W końcu doczekałem się sprawiedliwego zakończenia. Dziękuje wszystkim, którzy z determinacją pracowali nad moją sprawą. Mam nadzieję, że sprawa ta stanie się podstawą do ulepszenia materiałów szkoleniowych i bezpieczeństwa w pracy, co pomoże zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości”.

Co zrobić, kiedy dochodzi do wypadku w pracy?



Każdy wypadek w pracy jest inny, ma swoje specyficzne okoliczności, dlatego też istotne jest zasięgnięcie porady od kancelarii prawnej, specjalizującej się w odszkodowaniach zdrowotnych. Aby zapewnić sobie jak najlepsze szanse powodzenia, należy pamiętać o kilku formalnościach, jakie należy dopełnić po wypadku, a mianowicie: Każdyjest inny, ma swoje specyficzne okoliczności, dlatego też istotne jest zasięgnięcie porady od kancelarii prawnej, specjalizującej się w odszkodowaniach zdrowotnych. Aby zapewnić sobie jak najlepsze szanse powodzenia, należy pamiętać o kilku formalnościach, jakie należy dopełnić po wypadku, a mianowicie: