Crime Przerażający narkotyk zombie znaleziony w waporyzatorach THC

W waporyzatorach THC w Wielkiej Brytanii znaleziono bardzo niebezpieczną substancję – ksylazynę. Nazywana jest ona także „narkotykiem zombie”.

Narkotyk zombie, który zbiera śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych, wykryto także w waporyzatorach THC w Wielkiej Brytanii.

Narkotyk zombie w waporyzatorach THC

Ksylazyna zwana jest narkotykiem zombie, gdyż wywołuje u ludzi problemy z poruszaniem się i trudne do wyleczenia rany na skórze. Niebezpiecznie obniża także tętno i ciśnienie krwi. Wywołuje również trudności w oddychaniu. Substancję tę podaje się bydłu jako środek usypiający, a dla ludzi może być ona śmiertelna.

Teraz wykryto ją w nielegalnych waporyzatorach THC w Wielkiej Brytanii, co jest bardzo niepokojące.

Do tej pory ksylazynę mieszano z silnymi opioidami takimi jak heroina czy fentanyl. Wiadomo, że w Wielkiej Brytanii doszło już do co najmniej jednego zgonu związanego z przyjęciem ksylazyny. Istnieją obawy, że nadużywanie tej substancji może wzrosnąć. Podobnie jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Ksylazyna w Wielkiej Brytanii

Doktor Caroline Copeland i jej współpracownicy z King’s College London twierdzą, że obecnie na rynek brytyjski wprowadzane są nowe nielegalne produkty zawierające ksylazynę. Oprócz wspomnianych nielegalnych waporyzatorów, sprzedawane są tabletki zawierające ksylazynę, takie jak kodeina i diazepam lub valium.

W ubiegłym roku badacze z King’s College London skontaktowali się ze wszystkimi laboratoriami toksykologicznymi w Wielkiej Brytanii, aby zebrać dane na temat obecności ksylazyny na rynku.

Ponadto przyjrzeli się również testom na obecność narkotyków w towarach skonfiskowanych przez organy ścigania.

– Ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, co tak naprawdę kupują. Myślą, że dostają waporyzator THC, ale może on zawierać znacznie więcej, niż się spodziewają. To naprawdę niepokojące – powiedziała Caroline Copeland.

Same waporyzatory z THC także są nielegalne w Wielkiej Brytanii. Ich stosowanie może prowadzić do problemów z koncentracją, ze snem, do rozdrażnienia.