Przeprowadzono badania nad chwilówkami. Zobaczcie, jakich sztuczek używają pożyczkodawcy, aby nas zwabić

Szybkie pożyczki, potocznie zwane chwilówkami lub payday loans, stały się przedmiotem badań naukowców z uniwersytetów w Durham i Newcastle, którzy odkryli, jakich sztuczek używają firmy udzielające pożyczek, aby zwabić klientów.

Chwilówki mają już złą sławę na Wyspach po tym, jak wiele osób znalazło się przez nie w poważnych kłopotach finansowych. Również Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii padli ofiarą nieuczciwej działalności firm udzielających payday loans.

Jak się okazało część klientów chwilówek jest niewypłacalna, gdyż wpadła w spiralę zadłużenia – zaciągała kolejne pożyczki, ponieważ nie była w stanie wywiązać się z obowiązku spłaty rat poprzednich zadłużeń.

Wielu Polaków na Wyspach wpadło w kłopoty przez payday loans (chwilówki). Specjaliści apelują: „Pamiętajcie, pomoc jest możliwa”

Nieuczciwa działalność firm udzielających pożyczek polegała właśnie na wykorzystywaniu zdesperowanych osób, którym udzielano szybkich kredytów bez sprawdzenia albo nawet zainteresowania tym, czy osoby te są w ogóle wypłacalne.

Co jednak skłaniało te osoby do zaufania takim firmom? Odpowiedź na to pytanie znaleźli naukowcy z uniwersytetów w Durham i Newcastle, którzy zbadali, jakich sztuczek używają pożyczkodawcy, aby przyciągnąć klientów.

Jedną z opcji jest fakt, że w przypadku chwilówek – jak sama nazwa wskazuje – jesteśmy w stanie zaciągnąć pożyczkę w wyjątkowo krótkim czasie i nawet w ciągu 10-15 minut otrzymać pieniądze. W ten sposób payday loans mogą wyglądać na kuszące, jednak pod nimi kryje się często prawdziwy koszmar, gdyż wiele osób, które je zaciąga, nie powinno tego robić.

Według naukowców już same strony internetowe i aplikacje telefoniczne firm oferujących pożyczki są angażujące, a informacje okrojone zazwyczaj do dwóch najważniejszych i najbardziej zachęcających: sumy pieniędzy i czasu, w jakim otrzymamy pożyczkę.

Potencjalnych klientów ma także ponaglać do podjęcia decyzji o wzięciu chwilówki duży przycisk o nazwie „aplikuj teraz”. Jedna ze stron przy zmianie samego koloru przycisku z czerwonego na pomarańczowy odnotowała już 8-procentowy wzrost aplikacji.

Utknąłeś w spirali zadłużenia? Tutaj uzyskasz pomoc>>

Same formularze aplikacyjne są tak skonstruowane, aby wyglądały na krótkie i łatwe do wypełnienia. Jak podają naukowcy z uniwersytetów w Durham i Newcastle – to właśnie skomplikowane formularze zniechęcają osoby przed wypełnieniem dokumentów.

Jak powiedział dr Ash z zespołu uniwersyteckiego prowadzącego badania nad chwilówkami:

- Sposób, w jaki zostały zaprojektowane strony internetowe oraz aplikacje mobilne sprawia, że są bardzo łatwe w użyciu, jednak wyjątkowo ciężko jest użytkownikom zatrzymać się i zastanowić nad tym, co robią w czasie aplikacji. Klientom wydaje się, że wszystko mają pod kontrolą, ale tak naprawdę zostali oni bardzo sprytnie przeprowadzeni przez cały proces. To właśnie sprawia, że ten rynek się rozrastał na dużą skalę w ciągu ostatnich lat.

Prostota i szybkość procesu aplikacyjnego przekłada się często na brak zastanowienia przy podejmowaniu decyzji o wzięciu pożyczki, dlatego wiele osób wpada w spiralę zadłużenia. Niewiele z nich zdaje sobie sprawę, że z sytuacji, która staje się już dramatyczna, istnieje wyjście i wystarczy zwrócić się o pomoc.

Jednym ze specjalistów pomagającym zadłużonym na Wyspach Polakom jest Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims:

- Niestety w ciągu ostatnich lat na Wyspach udzielono wręcz astronomicznej ilości pożyczek (payday loans) bez sprawdzania wypłacalności klientów, co bardzo często wpędzało ich w jeszcze większą spiralę zadłużenia. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w takiej sytuacji może ubiegać się o zamrożenie swojego długu. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z pomocy fachowców pomagających także Polakom w trudnych sytuacjach finansowych, dzięki czemu zadłużenie przestaje ich przerastać i staje się możliwe do spłaty.

Znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej? Zobacz, gdzie uzyskać fachową pomoc>>