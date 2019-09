Przepisy dotyczące prawa do wynajmu (right to rent) dla imigrantów z UE po Brexicie. Czy landlordzi będą musieli sprawdzać nasz status imigracyjny?

Na stronie rządowej pojawiły się najnowsze informacje dotyczące "right to rent" po Brexicie.

Na stronie rządowej pojawiły się najnowsze informacje dotyczące prawa do wynajmu (right to rent) dla imigrantów z UE po Brexicie, skierowanego głównie do landlordów i agencji nieruchomości. Znalazł się w nim m.in. zapis dotyczący dyskryminacji na tle narodowościowym.

Z informacji podanych na gov.uk wynika, że dotychczasowym prawie do wynajmu nie zajdą żadne zmiany, a landlordzi nie będą mogli sprawdzać statusu imigrantów z UE, którym zechcą wynająć mieszkanie, do 31 grudnia 2020 roku w przypadku, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy.

Home Office informuje, że najemcy będą mogli okazać swoje prawo do wynajmu przez okazanie:

- swojego paszportu lub dowodu osobistego

- w przypadku gdy nie pochodzą z kraju UE, będą mogli przedstawić swoją kartę dotyczącą rezydentury.

Na stronie rządowej pojawiła się także informacja, że landlordzi mają „obowiązek” nie dyskryminować swoich najemców na podstawie ich rasy lub narodowości. Nie mogą żądać od obywateli UE, aby pokazali im, że posiadają settled lub pre-settled status przed wprowadzeniem nowym zasad dotyczących wynajmu 1 stycznia 2021 roku.

