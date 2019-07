Przemówienie Theresa May w Szkocji: Odchodząca premier daje swoje ostatnie ostrzeżenie następcy

Theresa May zaapelowała do swojego następcy, aby jego priorytetem na stanowisku premiera była unia Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej.

Ustępująca ze swojego stanowiska Theresa May ostrzega dwóch kandydatów walczących o fotel premiera, Borisa Johnsona i Jeremy’ego Hunta. Podkreśla, że jej następca będzie musiał pracować nad wzmocnieniem jedności Zjednoczonego Królestwa - Szkocji, Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej.

Od czasu dymisji Theresa May rzadko bierze udział w oficjalnych spotkaniach (nie licząc powitania Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii i szczytu G-20 w Osace), a uwaga opinii publicznej skoncentrowana jest od paru tygodni na walce Borisa Johnsona i Jeremy’ego Hunta o stanowisko premiera.

Ustępująca szefowa rządu postanowiła dać jednak parze kandydatów na premiera zdecydowaną radę. Według niej „pierwszym i największym” obowiązkiem nowej głowy państwa będzie wzmocnienie i zabezpieczenie unii Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej.

W czwartek Theresa May wygłosi w Szkocji przemówienie, którego treść została mediom już podana. Komentarz premier odbierany jest jako największe ostrzeżenie skierowane do Borisa Johnsona (faworyta na przejęcie po niej stanowiska), który wszem i wobec ogłasza swoją gotowość do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy wbrew woli większości Szkotów.

Dlatego też w przemówieniu May zawarty został mocny apel do nowego premiera o zachowanie jedności w samym państwie i uczynienie z niej swojego priorytetu. Wizyta ustępującej ze stanowiska szefowej rządu w Szkocji jest wymowna wobec faktu związanego ze wzrastającym poparciem dla idei niepodległości wśród Szkotów.

Nicola Sturgeon zadeklarowała swoją gotowość do zorganizowania nowego referendum niepodległościowego w Szkocji w przyszłym roku.

W opublikowanym w „The Independent” fragmencie przemowy brytyjskiej premier możemy przeczytać: „Jestem przekonana, że ktokolwiek będzie moim następcą na Downing Street, uczyni naszą unię swoim priorytetem. Będzie kontynuował pracę, którą wykonaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, w czasie których wzmacnianie unii było najważniejsze dla rządu”.

„Zadanie premiera Zjednoczonego Królestwa niesie ze sobą przywileje i odpowiedzialność, które naprawdę poczujecie, gdy zamkną się za wami czarne drzwi [na Downing Street – przyp. red.]. Jednym z najważniejszych i największych jest obowiązek, który spoczywa na nas w kwestii wzmacniania naszej unii, rządzenia w imieniu całego Zjednoczonego Królestwa, szanowania tożsamości każdego obywatela Wielkiej Brytanii – Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej” – czytamy w przemówieniu.

