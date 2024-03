Crime Przedsiębiorstwa wodociągowe pompują gigantyczną ilość ścieków do wody

Najnowsze statystyki są bezwzględne. Okazuje się, że w zeszłym roku przedsiębiorstwa wodociągowe wpompowały do rzek i morza dwa razy tyle ścieków, ile w 2022 r. Jeszcze nigdy w historii pomiarów, wody na Wyspach i wody okalające UK nie były tak zanieczyszczone.

Do wód w UK trafiają tony ścieków

W 2023 r. przedsiębiorstwa wodociągowe pompowały ścieki do rzek i morza w UK przez 3,6 mln godzin. To prawdziwy rekord i ponad dwukrotnie więcej niż w 2022 roku, jak podaje Environment Agency. I choć wiadomo jest, że dane te są także wynikiem intensywnego inwestowania przez przedsiębiorstwa w technologię monitorującą poziom wycieków, co zwiększa ich wykrywalność, to nie ulega wątpliwo ści, że ilość nieczystości, która dostaje się do wód w Wielkiej Brytanii i tak jest porażająca.

Niestety w zeszłym roku wzrosła też liczba zrzutów na skutek 14 000 przelewów burzowych należących do angielskich przedsiębiorstw wodociągowych. W 2022 r. było ich 301 091, a rok później już 464 056.

Zagrożony jest ekosystem wodny

Ścieki w sposób dramatyczny dotykają organizmy żyjące w środowisku wodnym. Biolodzy morscy prowadzący badania w pobliżu Portsmouth zwracają uwagę na fakt, że w organizmach zwierząt żyjących u wybrzeży regularnie stwierdza się ślady leków i narkotyków. – W organizmach morskich tuż pod naszymi stopami regularnie znajdujemy leki: pigułki antykoncepcyjne, leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. A każdy gatunek morski, któremu do tej pory się przyjrzeliśmy, przechodzi pozytywne testy na obecność kokainy – wytłumaczył na antenie „Good Morning Britain” prof. Alex Ford z Portsmouth University. I dodał: – Narkotyki wpływają na dziką przyrodę w taki sam sposób, jak na nas. Jeśli dasz rybie pigułkę antykoncepcyjną, zaczyna ona nabierać cech żeńskich. Gdy dasz krabom leki przeciwdepresyjne, to zmieni to ich zachowanie, ponieważ te leki zostały zaprojektowane tak, by zachowanie właśnie zmieniać. Jeśli podasz im również nielegalne narkotyki, to będzie to miało na te organizmy taki sam wpływ, jak na ludzi.

Environment Agency uruchomiła właśnie specjalną infolinię, na którą mogą anonimowo dzwonić osoby z branży, które stwierdzą „poważne naruszenia ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa wodociągowe”.