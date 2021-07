Prywatne ubezpieczenie w UK - wszystko co musisz wiedzieć

artykuł sponsorowany

Wielu naszych rodaków przebywających w Wielkiej Brytanii decyduje się na wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie jest na terenie całej Unii Europejskiej - prywatne ubezpieczenia cieszą się dużym powodzeniem. Jaki jest powód takiego stanu rzeczy? Dlaczego warto korzystać z dodatkowego ubezpieczenia? Jak wybrać polisę szytą na miarę - na jakie aspekty oferty należy zwracać uwagę wykupując polisę lub ubezpieczenie zdrowotne w UK? Oto krótki, praktyczny poradnik.

Dlaczego warto się ubezpieczać?

Sytuacji, w których nasze uporządkowane, bezpieczne życie może się nagle zmienić, jest bardzo wiele. Do najtrudniejszych należą przypadki, w których umiera jedyny żywiciel rodziny, a jego współmałżonek i dzieci nagle pozostają bez środków finansowych.

Ale zdarzają się także poważne choroby czy wypadki uniemożliwiające podjęcie pracy. Wówczas bliscy pozostają nie tylko bez środków do życia, ale też bez realnych możliwości zapewnienia choremu właściwej diagnostyki, leczenia czy rehabilitacji.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Wielkiej Brytanii to obecnie standard, który pozwala bliskim ubezpieczonego korzystać ze świadczeń w celu pokrycia kosztów opieki zdrowotnej - leczenia oraz rehabilitacji - i zabezpieczyć koszty bieżące wynikające z potrzeb bytowych.

Kiedy warto wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Istnieje kilka sytuacji, w których zakupienie ubezpieczenia na własną rękę jest szczególnie wskazane. Do osób, które powinny opcję tę przemyśleć szczególnie dokładnie, należą między innymi:



osoby prowadzące w Wielkiej Brytanii własną działalność gospodarczą, czyli przebywające na samozatrudnieniu - zwykle osoby takie świadczą usługi sprzątania, opieki nad dziećmi lub osobami starszymi albo usługi wykończeniowe. W takich sytuacjach istnieje spore ryzyko utraty możliwości pracy zarobkowej w wyniku choroby lub wypadku;

osoby zatrudnione na umowie, którym jednak pracodawca nie odprowadza składki zdrowotnej . W przypadku utraty zatrudnienia i choroby, nie przysługują takim osobom żadne świadczenia;

osoby pracujące na terenie UK i odprowadzające składki w Polsce (muszą mieć jednak ze sobą kartę EKUZ, która uprawnia do otrzymywania świadczeń zdrowotnych w krajach UE).

W Anglii i innych krajach GB funkcjonuje oczywiście odpowiednik polskiego NFZ i jest nim NHS - National Health Service. Z usług NHS mogą korzystać wszyscy, którzy przez minimum jeden (ostatni) rok mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - kiedy jest konieczne?

Prawo w Anglii, podobnie jak w Polsce, nie zobowiązuje nas do wykupu żadnych dodatkowych, prywatnych ubezpieczeń. Ale życie już nie raz udowodniło, że warto zabezpieczyć się na wypadek różnych losowych zdarzeń. Jednym z takich zdarzeń, które mogą dotknąć każdego z nas, jest właśnie choroba, kontuzja czy wypadek.

Osoby zatrudnione i odprowadzające składki mogą czuć się w miarę bezpieczne. Dla pozostałych, na przykład małych przedsiębiorców, nie ma praktycznie żadnych świadczeń chorobowych. A to oznacza, że w przypadku niezdolności do pracy - przez cały czas jej trwania są pozostawieni samym sobie pod względem finansowym.

Co zapewnia prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

W zależności od rodzaju polisy, będziemy mogli oczekiwać innego zakresu świadczeń opieki medycznej. Przykładowo mogą to być:



konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

wizyty w domu pacjenta,

konsultacje lekarzy specjalistów,

zabiegi ambulatoryjne,

badania laboratoryjne,

badania diagnostyczne,

leczenie ambulatoryjne i szpitalne.

Podpisując umowę należy również sprawdzić limity, jakie nam przysługiwać będą na konkretne rodzaje usług medycznych.

Jaka jest wysokość składek i jak wybrać ubezpieczenie?

Samą wysokość opłat trudno jest oszacować. Będzie ona bowiem zależała od wielu różnorodnych czynników, z których ważniejszymi są czas trwania umowy oraz zakres polisy (czyli zakres chorób, kontuzji i wypadków honorowanych przez ubezpieczyciela). Im lepsze ubezpieczenie, tym bardziej kompleksowa opieka lekarza czy szpitalna może nam przysługiwać.

Aby wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj ubezpieczenia, warto sprawdzić i porównać następujące informacje:



długość trwania okresu ubezpieczenia,

wykluczenia - np. pobytu w szpitalu trwającego dłużej niż 3 dni,

kluczowe warunki - zakres ochrony, okres karencji, sumę gwarancyjną ubezpieczenia,

jaka jest lista badań dostępnych w ramach polisy,

jakich usług polisa nie obejmuje,

do jakich specjalistów polisa daje dostęp,

czy konsultacje u lekarzy specjalistów są limitowane,

dodatkowe benefity,

warunki wypowiedzenia umowy.

Poruszanie się w świecie ubezpieczeń nie jest proste, umowy często zawierają niezrozumiałe dla klienta zapisy i sformułowania, które jednak mogą okazać się w praktyce niezwykle istotne. Dlatego też zawsze warto skorzystać z usług doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, który świadczy usługi dla polskich klientów na terenie Wielkiej Brytanii. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nasza polisa pokrywa diagnostykę oraz leczenie w razie utraty zdrowia lub wypadku.



Dane aktualne na dzień publikacji.



Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.