„Proszę kochanie, musisz mi dać drugą szansę” - irlandzcy komicy zakpili z Brexitu [wideo]

Fot. YouTube

Irlandzkiej grupie komików „Foil, Arms and Hog” wystarczyły 2 minuty, aby w zabawnym skeczu zobrazować największe napięcia powstałe między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Oglądając video trudno się nie zgodzić, że Brytyjczycy... nie do końca wiedzą, o co im tak naprawdę chodzi.

- Proszę kochanie, musisz mi dać drugą szansę - zaczyna zabawny skecz jeden z komików, który utożsamia Unię Europejską. Mężczyzna słyszy jednak w odpowiedzi od swojego partnera symbolizującego Wielką Brytanię, że „on już powiedział NIE”.

Komik ubrany w barwy Wspólnoty twierdzi, że jego partner „nie dał mu nawet właściwego powodu”, aby odejść, a także że „przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji pyta go o zdanie”, ale słyszy w odpowiedzi, że „zbytnio go kontroluje” i że „nie szanuje jego granic”.

Mężczyzna ubrany w barwy flagi Union Jack twierdzi, że „wejdzie w nowy związek” - np. z „gościem z Ameryki” lub z „gościem z Indii”. Komik z UE wyśmiewa jednak te plany, zaznaczając, że „gość z Ameryki jest zainteresowany tylko sobą”, a ex-partner, „gość z Indii” to powrót do relacji toksycznej, w trakcie której Wielka Brytania tylko „brała, brała i brała”.

Irlandzcy komicy pokazali również, że Zjednoczone Królestwo po macoszemu traktuje Irlandię Północną, której potrzeb nie zna albo nie rozumie. Zresztą, mając na uwadze utrzymanie „drogocennej unii” (przez wielu brytyjskich polityków odmienianą przez wszystkie przypadki), rządu w Londynie w zasadzie wcale to nie interesuje. - To nie ma znaczenia, co on [Irlandia Północna – przyp.red.] myśli! Chodzi o to, co jest najlepsze dla mnie, dla rodziny [Zjednoczonego Królestwa – przyp.red.] - wykrzykuje komik utożsamiający Wielką Brytanię.

