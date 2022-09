Promocja na bilety Ryanair z okazji… mini-budżetu w UK! Irlandzki przewoźnik ogłosił ofertę specjalną o nazwie „mini-budget bonanza”

Fot. Unslapsh

Ryanair niewątpliwie potrafi wykorzystywać nadarzające się okazje w celach auto-promocji. Tym razem powód wyprzedaży biletów lotniczych jest naprawdę dość zaskakujący. Dokąd i za ile polecimy z okazji ogłoszenia mini-budżetu przez nowego Kanclerza Skarbu UK?

Tanie linie lotnicze Ryanair najwyraźniej musiały mocno ucieszyć się z treści, jakie w piątek rano ogłosił brytyjski Kanclerz Skarbu w swoim mini-budżecie. Przypomnijmy, że Kwasi Kwarteng przedstawił w brytyjskim parlamencie rządowy plan szeroko zakrojonych cięć podatkowych.

W ramach cięć zrezygnowano między innymi z podniesienia podatku korporacyjnego do 25 proc., a także z podniesienia podatku na najzamożniejszych mieszkańców UK, a także wyznaczono w Anglii około 38 specjalnych stref „niższych podatków” dla firm, które zdecydują się na rozwijanie w nich swojej działalności i tworzenie miejsc pracy.

Promocja Ryanair z okazji brytyjskiego mini-budżetu

Z czego konkretnie Ryanair tak bardzo się ucieszył - nie wiadomo. Wiadomo jednak, że z okazji ogłoszenia mini-budżetu, irlandzki przewoźnik ogłosił promocję na bilety lotnicze. Oferta specjalna nosi znamienną nazwę „mini-budget bonanza”. W mediach społecznościowych przewoźnik pokusił się nawet o jeszcze bardziej bezpośrednie nawiązanie do nowej szefowej brytyjskiego rządu i jej polityki gospodarczej, pisząc: „You can always Trusst us to deliver low fares”.

Warunki promocji i trasy PL-UK dostępne w ofercie Ryanaira

W jakich cenach bilety i na jakie trasy znalazły się w tej nietypowej ofercie promocyjnej? Ceny biletów lotniczych w promocyjnych cenach zaczynają się od 17,49 GBP w jedną stronę. Ostateczna cena biletu zawsze zależy jednak od konkretnej trasy, terminu lotu i dostępności. Jak czytamy na stronie internetowej Ryanaira, promocja dotyczy rezerwacji lotniczych dokonanych do 25 września 2022 roku i obejmuje loty w terminach 1-30 listopada 2022.

W promocji Ryanaira z okazji mini-budżetu pojawiło się kilka tras między Polską a Wielką Brytanią. Poniżej zamieszczamy listę według informacji ze strony przewoźnika:

Birmingham - Kraków (ceny biletów lotniczych Ryanair od 19,99 GBP w jedną stronę)

Bournemouth - Wrocław (ceny biletów od 18,79 GBP w jedną stronę)

Bournemouth - Kraków (ceny biletów od 19,99 GBP)

Bristol - Rzeszów (ceny biletów lotniczych od 19,99 GBP)

East Midlands - Kraków (ceny biletów lotniczych Ryanair od 19,99 GBP)

East Midlands - Rzeszów (ceny biletów lotniczych od 19,99 GBP w jedną stronę)

London Stansted - Kraków (ceny biletów lotniczych od 18,49 GBP).

Szczegółowe warunki promocji należy sprawdzić na stronie irlandzkiej linii lotniczej: ryanair.com

