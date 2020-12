Projekt muzyczny „Polonijne kolędowanie - Dzieci Dzieciom”

artykuł sponsorowany

Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Fundacja Green Team z Bydgoszczy podjęła akcję społeczną, której celem jest łączenie serc polonijnych dzieci, niesienie miłości, dobra oraz manifestacji polskości. Ponadto śpiew dzieci niesie za sobą przekaz pomocy i wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i materialnego dzieciom z polskich placówek oświatowo-wychowawczych.

Na co dzień, Fundacja działa między innymi na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, szerzy polską kulturę i tradycję. Jej działaniem jest również wspieranie edukacji w zakresie ekologii i wykorzystania najnowszych technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł energii, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, wspieranie integracji przedstawicieli różnych krajów na płaszczyźnie naukowej, oświatowej, kulturalnej i społecznej, pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wśród Polonii na całym świecie zainicjowano przedsięwzięcie wspólnego kolędowania, łączące wszystkich Polaków z różnych zakątków świata. Do akcji przyłączyły się inne instytucje wspierające Polonię i Polaków za granicą. Są to Centrala Polskich Szkół Dokształcających Wschodniego Wybrzeża w Ameryce, Związek Polaków we Fredrikstad prowadzący Polską Społeczną Sobotnią Szkołę im. Janusza Korczaka, Firma Events Partner Kamila Helland i Gold Hand Handyman Juskowiak z Norwegii. Patronat Akademicki objęła Szkoła Języków Obcych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Dodatkowo patronat przedsięwzięcia objęło miasto Chełmno i Lokalna Grupa Działania Chełmno.

Akcja zdobyła dużą popularność, czego efektem było duże zainteresowanie Polonii w świecie. Zrekrutowało się ponad 150 dzieci polonijnych z czterech kontynentów. Dzieci były zgłaszane przez rodziców, dyrekcję szkół, opiekunów muzycznych oraz przez inne placówki polonijne. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 44 uczestników, którzy mieszkają w 26 krajach (Australia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Katar, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Słowacja, Szkocja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Projekt nazwano „Polonijne kolędowanie – Dzieci Dzieciom”

W ramach projektu powstał wideoklip - polska kolęda “Gdy się Chrystus rodzi” - teledysk integrujący dzieci z całego świata, który premierę miał 17.12.2020 r

Rekrutację do projektu oraz warsztaty wokalne przeprowadzili artyści, trenerzy wokalni, uczestnicy The Voice of Poland - Nicole Kulesza i Piotr Tłustochowicz (z którymi współpracowaliśmy już wcześniej w projekcie “Jesteśmy sobie potrzebni”). Wszystkie spotkania z dziećmi oraz ich rodzinami odbywały się w formie zdalnej. Przeprowadzono spotkania organizacyjne z podziałem na grupy kontynentalne (Ameryka Północna, Europa, Azja i Australia) ze względu na różnice w strefach czasowych.

Ponadto każdy uczestnik odbył spotkanie indywidualne online z trenerami wokalnymi. Uczestnicy projektu pięknie współpracowali dając z siebie miłość i wrażliwość. Ciężko pracowali ćwicząc dykcję, poprawną wymowę i śpiew. Zespół profesjonalnych muzyków stworzył specjalną aranżację. Praca przy projekcie odbywała się bardzo intensywnie i w różnych godzinach. Pracowano z dziećmi zarówno w dzień jak i w nocy polskiego czasu.

Dzięki ciężkiej pracy udało się stworzyć utwór muzyczny z podziałem na głosy. Mamy nadzieję, że kolęda zagości w Państwa sercach. Dodamy ponadto, że dzieci i młodzież, którzy nie wzięli udziału w tym projekcie zostali zaangażowani w celu społecznej integracji do innego projektu społecznego “Serce na Święta”, który emitowany był na naszej stronie na Facebooku:

https://www.facebook.com/greenteamfundacja

Uczestnicy projektu pięknie współpracowali dając z siebie miłość i wrażliwość. Połączyli się ze sobą, manifestując polskość, tradycję oraz robiąc to dla polskich, potrzebujących miłości i wsparcia dzieci z Domów Dziecka. Śpiewając wspólnie podarowali im kawałek siebie oraz piękne chwile wszystkim Polakom na całym świecie.

Zapraszamy do oglądania i wysłuchania teledysku:

Dopełnieniem projektu jest drugi wideoklip, który zawiera również życzenia dla oświaty Polonijnej i Polaków na całym świecie. Występują w nim dzieci reprezentujące placówki zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Wraz z premierą teledysku założyliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz dzieci z Domów Dziecka.

https://zrzutka.pl/z/greenteam

Zapraszamy też 27.12.2020 r na charytatywny Świąteczny Koncert z dedykacją, który odbędzie się online. Wpłacając datek na Zrzutke Polonijne Kolędowanie będzie można zamówić utwór z dedykacją zaśpiewany przez naszych artystów Piotra Tłustochowicz i Nicole Kulesza. więcej info na naszej stronie>>

Zbiórka na bieżące potrzeby podopiecznych z Domu Dziecka.

Wpłaty również można dokonywać na konto Fundacji Green Team. Dane znajdują się na stronie:

https://fundacjagreenteam.pl/makedonation.html

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.