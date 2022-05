Program torysów jest tak „słaby”, że nawet królowa Elżbieta II nie chciała wygłosić mowy tronowej? Laburzyści kpią z rządu

Fot. Getty

Czy program polityczny rządu w rozpoczynającej się sesji parlamentu jest tak słaby, że nawet królowa Elżbieta II nie chciała go osobiście wygłosić podczas tradycyjnej Queen's Speech? W taki oto sposób z powszechnie krytykowanego kierunku działań obranego przez rząd postanowiła zakpić jedna z posłanek Partii Pracy.

Rupa Huq, posłanka Partii Pracy reprezentująca od 2015 r. okręg wyborczy Ealing, w dosyć zabawny sposób skomentowała absencję królowej Elżbiety II podczas otwarcia nowej sesji parlamentu. Deputowana napisała na Twitterze, że „to nic dziwnego, że przy tak lichej mowie tronowej Jej Wysokość zdecydowała się dziś pracować z domu”. W komentarzu tym Rupa Huq nawiązała zarówno do faktu, że tradycyjną przemowę Queen's Speech wygłosił w dniu wczorajszym książę Karol, w towarzystwie swojej małżonki księżnej Camilli i syna, księcia Williama, jak i do lawiny krytyki, jaka spadła na rząd po zapoznaniu się deputowanych z przyjętym przez rząd kierunkiem działań na nadchodzący rok. Bo choć w mowie tronowej znalazły się propozycje 38 ustaw, to posłowie opozycji zarzucili rządowi, że niewystarczająco pochylił się nad problemem gwałtownie rosnących kosztów życia w UK.

With such a thin Queen's Speech, no wonder Her Majesty opted to work from home today. pic.twitter.com/ghBsxGoA5Y