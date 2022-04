Premier Johnson nie może wykluczyć możliwości wprowadzenia lockdownu w przyszłości

Premier Boris Johnson nie może wykluczyć wprowadzenia lockdownu w przyszłości, jeśli w Wielkiej Brytanii pojawi się nowy, bardziej niebezpieczny, bardziej zabójczy wariant koronawirusa.

Szef brytyjskiego rządu w rozmowie z dwójką konserwatywnych posłów (Esther McVey i Philip Davies) na łamach GB News zaznaczył, że "nie może wykluczyć" możliwość ponownego wprowadzenie lockodownu (albo innych obostrzeń covidowych). W nadal trwającej walce z Covidem wszystkie możliwe opcje "nadal znajdują się na stole. Jednocześnie podkreślał, iż wprowadzanie jakichkolwiek daleko idących ograniczeń jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ "koronawirus traci swoją moc". "Chciałbym móc uniknąć powtórzenia czegoś takiego" - w taki sposób premier Johnson odpowiedział na pytanie o możliwość wprowadzenie kolejnego lockdownu w UK.

Premier UK o możlwości wprowadzenia lockdownu

"Nie mogę jednak tego wykluczyć. Nie mogę powiedzieć, że nie zostaniemy ponownie zmuszeni do takiego niefarmaceutycznego przedsięwzięcia (...), jakie miało miejsce wcześniej. Myślę, że byłoby nieodpowiedzialne ze strony jakiegokolwiek lidera, w jakiejkolwiek demokracji, gdyby powiedział, że wykluczy coś, co może uratować życie. Wierzę, że to co zrobiliśmy [wcześniej, wprowadzając lockodwn - przyp. red.], ratowało życie" - uzupełnia szef brytyjskiego rządu.

Boris Johnson zaznaczył również co musiałoby się stać, aby rozważać możliwość wprowadzenia lockdownu lub przedsięwzięcia innych restrykcji. Zwrócił uwagę, że ważnym czynnikiem jest pojawienie się potencjalnie bardziej śmiertelnego wariantu lub zwiększonego zagrożenia dla zdrowia dzieci. "Jesteśmy teraz w fazie, w której wirus ogólnie traci swoją moc, a brytyjska populacja jest w większości zaszczepiona" - podsumował.

Boris Johnson nie może wykluczyć ponownych obostrzeń

Ogólny wskaźnik przyjęć do szpitala z powodu zakażenia Covid-19 w Anglii osiągnął 20,5 na 100 000 osób w tygodniu kończącym się 3 kwietnia, według ostatnich danych UK Health Security Agency. W sumie mamy do czynienia z piątym z rzędu tygodniowym wzrostem. Ogólna liczba przyjęć do szpitali jest wyższa, niż w szczytowym okresie dominacji wariantu Omikron. Na początku stycznia ten wskaźnik wynosił 19,9.

W chwili obecnej, w UK zaczyna dominować wariant Omicron XE, który spowodował prawie 1000 infekcji w UK. Według ONS 4,9 miliona osób w Wielkiej Brytanii zostało zarażonych Covid-19 w ostatni weekend, osiągając rekordowy poziom podczas pandemii. XE jest kombinacją szczepów Omicron BA.1 i BA.2 i został po raz pierwszy wykryty w Wielkiej Brytanii 19 stycznia. Wczesne wyniki badań sugerują, że jest wysoce zaraźliwy, ale jego objawy są ogólnie mniej dotkliwe, niż w przypadku poprzednich wariantów.