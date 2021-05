Premier Boris Johnson ma wziąć ślub z Carrie Symonds w lipcu 2022

Oto wszystko, co wiemy na ten temat

W lipcu 2022 premier Boris Johnson ma poślubić swoją obecną narzeczoną Carrie Symonds, jak wynika z doniesień brytyjskich mediów. Według tabloidu "The Sun" szef brytyjskiego rządu wysłał już zaproszenia na ceremonię swojej rodzinie i przyjaciołom.

Jeśli wierzyć spekulacjom brytyjskich tabloidów premier Johnson i jego obecna narzeczona, Carrie Symonds, powiedzą sobie sakramentalne "tak" za nieco ponad rok, w lipcu 2022 roku. "The Sun" donosi powołując się na swoje źródła, że szef brytyjskiego rządu powiadomił już swoją rodzinę i bliskich zaproszeniami "save-the-date". Przypomnijmy, Johnson i Symonds są zaręczeni od dwóchj lat, dnia 29 lutego 2019 poinformowali o tym publicznie, ale podobnie jak wiele innych par w UK zostali zmuszeni do wstrzymania swoich planów dotyczących wymarzonego ślubu z powodu pandemii koronawirusa.

Kiedy odbędzie się ślub premiera Johnsona?

Carrie Symonds jest córką Matthew Symondsa, współzałożyciela gazety "The Independent". Przyszła pani Johnson pracowała dla Partii Konserwatywnej od 2009 roku. Pomagała w trakcie kampanii Johnsona w 2012 roku, gdy obecny premier walczył o reelekcja na stanowisko burmistrza Londynu. Johnson (lat 55) i Symonds (lat 33) byli pierwszą niezamężną parą, która wprowadziła się na Downing Street 10, co miało miejsce w lipcu 2019 roku. Mówi się, że premier oświadczył się swojej partnerce na wakacjach na karaibskiej wyspie Mustique.

W lutym 2020 roku Symonds ogłosiła, że spodziewa się dziecka. "Nasze młode wykluje się wczesnym latem” - napisała na swoim prywatnym koncie na Instagramie. W nieco ponad dwa miesiące później, 29 kwietnia 2020, urodził się ich synek - Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. Imię Nicholas było hołdem dla dwóch lekarzy, którzy leczyli Johnsona z powodu koronawirusa.

Według brytyjskich tabloidów szef brytyjskiego rządu miał już rozesłać zaproszenia

Dla Carrie Symonds będzie to pierwsze małżeństwo, a dla Borisa Johnsona - już trzecie. Poprzednio lider Partii Konserwatywnej był związany z Allegrą Mostyn-Owen (w latach 1987-1993) oraz z Mariną Wheeler (1993-2020), z którą ma dwie córki i dwóch synów. Co ciekawe, rozwiódł się z nią w tym samym czasie (luty 2020), gdy ogłosił swoje zaręczyny i to, że spodziewa się dziecka.

Gdzie odbędzie się ślub Johnsona i Symonds? Spekuluje się, że może mieć miejsce w rezydencji premiera w Chequers (Buckinghamshire) lub park safari Port Lympne w Kent, ponieważ Symonds pracuje dla organizacji charytatywnej na rzecz ochrony przyrody.

Downing Street 10 i współpracownicy premiera odmówili komentarza w sprawie doniesień "The Sun".