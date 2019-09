Sondaż YouGov: Prawie połowa przeciwników Brexitu byłaby „zmartwiona”, gdyby ich dziecko wzięło ślub ze zwolennikiem opuszczenia UE

Trzech byłych urzędników z londyńskiego Whitehall nie ma złudzeń - Wielka Brytania zupełnie nie jest przygotowana na Brexit. Wezwali oni rząd do wstrzymania się z procedurą wyjścia, aby uniknąć "skoku...

Premier Theresa May ponownie przedstawiła swoją propozycję zmniejszenia liczby imigrantów w Wielkiej Brytanii. Według jej planu saldo migracji powinno być niższe niż 100 tys.

- Myślę, że w Peterborough żyje zbyt wiele imigrantów, jest nas po prostu za dużo - komentuje na łamach portalu "The Guardian" Polka, Katarzyna Borzęcka, która przeprowadziła się do miasta 11 lat temu.

Wraz z początkiem nowego tygodnia funt brytyjski odrabia straty po zapaści, która miała miejsce w ubiegły poniedziałek. Wiele może się jednak wydarzyć w tym tygodniu, gdy Boris Johnson wybierze się do...

Tuż przed Brexitem odbędzie się marsz "ostatniej szansy" wzywający do drugiego referendum

Twórcy kampanii "Put It To The People" chcą po raz ostatni zabrać głos ws. ponownego referendum. Marsz planowany jest na sześć dni przed terminem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.