Pracuj jako mechanik silników lotniczych w XEOS - joint venture Lufthansa Technik i GE Aviation

XEOS rekrutuje mechaników do zakładu w podwrocławskiej Środzie Śląskiej. To wspólne przedsięwzięcie dwóch globalnych liderów na rynku lotniczym: Lufthansy Technik oraz GE Aviation. Firma zajmuje się serwisem i naprawą silników produkcji GE Aviation używanych w samolotach pasażerskich linii lotniczych i przedsiębiorstw transportu lotniczego.Masz doświadczenie jako mechanik? Już dziś zadbaj o swoją przyszłość i dołącz do #teamXEOS.

Najnowocześniejsze silniki lotnicze i technologie

XEOS to jedno z najnowocześniejszych na świecie centrów serwisowania i naprawy silników lotniczych – wartość inwestycji wynosi miliard złotych. Zlokalizowana na Dolnym Śląsku firma, zatrudniająca obecnie 300 osób, rekrutuje mechaników, którzy zasilą szeregi zespołu odpowiedzialnego za remonty największych silników odrzutowych produkcji GE. To gwarancja pracy z najnowszymi technologiami, rozwiązaniami i sprzętem.

Budynek Xeos w Środzie Śląskiej

Do zespołu poszukiwane są osoby, które ukończyły technikum mechaniczne lub posiadają doświadczenie jako mechanicy. Wymogiem, jaki muszą spełnić kandydaci jest również znajomość języka angielskiego.

Centrum Szkoleniowe XEOS

Zakład oddany został do użytku w grudniu 2018 roku. Trzy miesiące później, na początku kwietnia 2019 roku, XEOS przyjął do naprawy pierwszy silnik. Docelowo rocznie do Środy Śląskiej trafiać będzie ok. 200 silników GE.

To jednak nie koniec inwestycji – trwa budowa komory testowej, która pozwoli na pełną niezależność zakładu. Już od 2021 roku XEOS będzie mógł przeprowadzać pod jednym dachem zarówno naprawy, jak i testy silników lotniczych.

Wyszkolą Cię najlepsi specjaliści branży lotniczej!

Nowi pracownicy, którzy w XEOS rozpoczynają swoją przygodę z branżą lotniczą, szkolą się pod okiem najlepszych specjalistów z branży lotniczej. Umożliwia im to 1,5- roczne szkolenie teoretyczne i praktyczne, prowadzone we własnym Centrum Szkoleniowym, które położone jest na wrocławskich Bielanach, a także w zagranicznych zakładach lotniczych Lufthansy Technik i GE Aviation – w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Szkolenie mechaników zasilających szeregi firmy, odbywa się etapami, w zespołach liczących ok. 20 osób. Obejmuje zgłębianie teorii silnika lotniczego, szkolenie umiejętności manualnych, rozbudowane szkolenie praktyczne oraz szlifowanie branżowego języka angielskiego.

Centrum szkoleniowe XEOS działa od 2017 roku, nieustannie poszerzając wiedzę i umiejętności praktyczne nowych pracowników firmy.

Silnik GEnx-2B

Wynagrodzenie… i nie tylko!

XEOS oferuje pracownikom atrakcyjne, nowoczesne środowisko pracy z zachowaniem najwyższych standardów i zasad w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz wymaganych kwalifikacji. Dla firmy ważną kwestią jest także atmosfera pracy oraz zadowolenie zespołu.

- Jednym z kluczy do sukcesu naszej firmy jest długoterminowa perspektywa zatrudnienia. Atrakcyjne zarobki, jakie oferujemy stanowią zaledwie część oferty przygotowanej dla kandydatów, którym na start oferujemy minimum 5 000 zł brutto. Pracownicy mogą liczyć także na szereg dodatkowych benefitów. Na liście znajdują się nie tylko stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ale także prywatna, darmowa opieka medyczna oraz ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie urlopu, bonus świąteczny i pakiet Multisport w 100% finansowany przez firmę. Mamy także bonusy związane z dojazdem do pracy oraz 50% zniżkę na obiad w naszej kantynie – mówi Paweł Smardz, Dyrektor HR XEOS.

XEOS zapewnia pracownikom również wyjątkowe korzyści związane z zatrudnieniem w branży lotniczej. Po pół roku pracy mają możliwość przystąpienia do programu oferującego atrakcyjne stawki biletów lotniczych, zarówno na krótkich trasach, jak również przy transkontynentalnych podróżach.

Wrocław - „Najlepsze miasto do życia”

Atutem jest również lokalizacja firmy, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska w 2015 roku według rankingu międzynarodowej firmy doradczej Mercer znalazła się w ścisłej czołówce „Najlepszych miast do życia”. Wrocław uznany został jednocześnie za jedyne w Polsce miasto tak prężnie rozwijające się biznesowo. Dogodna lokalizacja, dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna, mieszkaniowa, kulturalna czy wypoczynkowa sprawiają, że zarówno Wrocław, jak i Środa Śląska są miejscami godnymi uznania jako miejsce zamieszkania dla Ciebie oraz Twoich bliskich.

Zespół XEOS

Firma chętnie otwiera się na specjalistów z Polski oraz zagranicy, w tym Polaków, którzy po zmianach politycznych (Brexit) w Wielkiej Brytanii myślą o powrocie do kraju. Ci, którzy, ze względów zawodowych zdecydują się na przeprowadzkę, mogą liczyć na bonus relokacyjny. Tego typu wsparcie materialne pomaga pokryć wydatki związane ze zmianą miejsca zamieszkania i ułatwia zadomowienie się w nowym miejscu.

Jeśli myślisz o powrocie do kraju, szukasz pracy jako mechanik, jesteś gotowy na wyzwania już dziś rekrutuj do XEOS: https://career.xeos.aero/pl/