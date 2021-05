Pracownicy Amazona będą mogli liczyć na ochronę ze strony związków zawodowych. Unite the Union rozpoczynają kampanię ActiononAmazon

Związki zawodowe Unite the Union rozpoczynają kampanię ActiononAmazon w celu uzyskania umowy związkowej, chroniącej prawa pracowników firmy Amazon.



Wiodący brytyjski związek zawodowy Unite the Union, otworzył poufną infolinię dla pracowników firmy Amazon w Wielkiej Brytanii i Irlandii, w tym dla osób mówiących po polsku. Dyrektor wykonawczy Unite, Sharon Graham oznajmiła, że infolinia ma na celu umożliwienie pracownikom Amazona, poufne zgłaszanie złego traktowania w miejscu pracy jak i każdych innych nieuczciwych praktyk stosowanych przez firmę.

Jeśli pracujecie lub pracowaliście dla Amazon i byliście niesprawiedliwie traktowani w pracy lub byliście świadkami takiego zachowania wobec innych pracowników i uważacie, że ktoś powinien w tej sprawie interweniować, wypełnijcie poufną ankietę!

„Amazon atakuje wszystkie starania pracowników, które mają na celu ich zjednoczenie się oraz wyrażanie ich własnego zdania w w kwestiach dotyczących stosowanych praktyk. Z tego powodu Unite rozpoczęło kampanię „Action on Amazon”, która ma za zadanie umożliwienie pracownikom posiadania zbiorowego głosu w miejscu pracy, aby nie musieli oni polegać jedynie na donosach typu „Whistle blowing”.





Związek Unite wzywa Jeffa Bezosa Dyrektora Generalnego firmy Amazon, do podpisania porozumienia związkowego, uznającej prawa pracowników do zrzeszania się. W wystosowanych postulatach Unite wnioskuje o podpisanie „deklaracji neutralności”, która zagwarantuje pracownikom firmy w Wielkiej Brytanii i Irlandii swobodę wyrażania opinii oraz tworzenia związków na terenie firmy bez żadnych represji lub konsekwencji.



„Chociaż mamy już swoich członków w Amazonie, pracownicy w Twojej firmie nie mogą obecnie dołączyć do związku zawodowego, bez strachu, przeszkód i propagandy skierowanej przeciwko nim. Pomimo że widziałam stwierdzenie firmy Amazon, że szanuje ona prawa pracowników odnośnie wolności wyboru w kwestii przystąpienia lub nie, do związków zawodowych, jak i ich tworzenia, to również widziałam i słyszałam wiele przykładów jak firma powstrzymuje i blokuje organizację struktur związkowych w Amazonie.



Niestety Informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszej infolinii zaufania ActiononAmazon, jedynie potwierdzają nasze obawy”. (...) Twoi pracownicy mają poważne zastrzeżenia w kwestiach takich jak zastraszanie, przymusowe nadgodziny, intensywny nadzór, karkołomne normy produkcyjne i wiele innych. Pracownicy Amazon potrzebują niezależnego głosu, aby przeciwstawić się niesprawiedliwości w miejscu pracy. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest zjednoczenie się w związku zawodowym. Jeśli nie dasz swoim pracownikom swobody robienia tego bez strachu i przeszkód, nie możesz twierdzić, że jesteś dobrym pracodawcą. Mam jednak nadzieję, że potwierdzisz swoje oficjalne stanowisko w kwestii poszanowania praw pracowników, bezzwłocznie podpisując załączoną przeze mnie deklarację neutralności oraz zobowiążesz się do jej przestrzegania. Deklaracja ta, zagwarantuje pracownikom w Wielkiej Brytanii i Irlandii swobodę zrzeszania się w związkach bez obaw o represje ze strony firmy - możemy przeczytać dalej.



Pracownicy Amazona mogą zadzwonić pod numer 08000 141 461 lub odwiedzić stronę https://actiononamazon.org/hotline/ i poufnie zgłosić wszystkie swoje problemy.