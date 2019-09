"Poważna awaria systemu" uziemiła dziś samoloty Ryanaira w całej Europie

Fot: Twitter @JollyGraeme

Z powodu "poważnej awarii systemu" odprawy online lotów obsługiwanych przez Ryanaira były dziś rano utrudnione. Klienci tanich linii lotniczych nie kryją złości i frustracji z tego powodu.

W nocy doszło o poważnej awarii systemy Ryanaira, który sprawił, że samodzielna odprawa online przed lotem okazała się mocno utrudniona lub wręcz niemożliwa. Problemy taniego przewoźnika lotniczego z Irlandii dały o sobie znać w niemal wszystkich głównych lotniskach w Europie. Jak czytamy na łamach brytyjskiego portalu "Metro" start jednej z maszyn z charakterystycznych niebieskim logo na ogonie został opóźniony o 90 minut z tego powodu.

<< DOWIEDZ SIĘ, JAK OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT >> KLIKNIJ TUTAJ >>

Ryanair potwierdza, że usterka została co prawda usunięta, ale wciąż wiele osób w social media narzeka na problemy z systemem. Przewoźnik polecił im, aby regularnie sprawdzali oficjalną stronę, jeśli nadal mają problem z dostępem do aplikacji lub samą odprawą. Wszystko powinno już być w porządku, ale...

W jaki sposób skomentowali to zamieszanie sami pasażerowie? "Zamieszanie, chaos i absolutna rzeźnia trwa teraz na stanowiskach odprawy w Rzymie Ciampino. Do tej pory czekam 20 minut i nie zbliżyłem się do biurek. To całkowicie nie do przyjęcia" - komentował poranne zamieszanie na Twitterze niejaki Graeme Jelly.

Jak czytamy na łamach "Metro" pasażerowie skarżyli się na brak konkretnej reakcji ze strony Ryanaira, inni byli zmuszeni do dodatkowej dopłaty za tradycyjną, analogową odprawę, bo nie mogli jej załatwić samodzielnie online. Problemy dotyczyły także rezerwacji lotów - jeden z pasażerów wytknął, że jego rezerwacja po prostu "zniknęła" z systemu.

<< DOWIEDZ SIĘ, JAK OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT >> KLIKNIJ TUTAJ >>

"Dlaczego zezwolono na odlot, gdy system odpowiedzialny za odprawę ulega awarii w trakcie wchodzenia na pokład pasażerów, pozostawiając ich zamkniętych w terminalu?" - pytała retorycznie Romana McCallum na Twitterze. "Tylko 3/4 pasażerów przeszło, a pozostałe 1/4 utknęły w Stansted. Ogromna strata czasu i całkowita nieodpowiedzialność" - dodaje.

W te wakacje przez brytyjskie lotniska przetacza się fala strajków. Protestują piloci, personel lotniczy i pracownicy lotnisk. Z powodu strajków wiele lotów zostało opóźnionych lub nawet odwołanych. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do uzyskania odszkodowania i ile może ono wynieść w Twojej sytuacji!

- Za strajki własnych pracowników odpowiedzialność ponosi linia lotnicza, natomiast wszystkie pozostałe strajki uznaje się za „okoliczności wyjątkowe”. Okoliczności wyjątkowe to zdarzenia lub sytuacje, na które dana linia lotnicza nie ma wpływu i którym nie można zapobiec, nawet jeśli zostały podjęte odpowiednie środki zaradcze. W takich przypadkach linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności - czytamy w poradniku AirHelp.

<< MIAŁEŚ OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT? SPRAWDŹ, JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE >> KLIKNIJ TUTAJ >>