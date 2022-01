Postaw zakłady na Super Jackpot wart £317 milionów* w tym tygodniu i możesz wygrać ogromną wygraną, jak ci szczęśliwi gracze!

Ten artykuł sponsorowany jest dostarczany przez LottoGo

*18+. Oferta dla nowych graczy. BeGambleAware.org. Obowiązują potrącenia i regulamin LottoGo.com. Stawiaj zakłady na wyniki światowych loterii.



Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak by to było wygrać wielką nagrodę główną? Czy zdarza Ci się marzyć o pojawiających się zwycięskich liczbach, ale często wątpisz, czy ten moment kiedykolwiek się wydarzy? Cóż, tak samo robili ci ludzie i spójrz, co się wydarzyło.

Jeden zwycięzca, w 2016 roku, z pewnością nie spodziewał się wygranej, ale po postawieniu zakładu na Powerball Super Jackpot z LottoGo.com miał naprawdę dużo szczęścia.

Ku jego zdumieniu, jego zakład dopasował się do tych zwycięskich liczb, co dało mu gigantyczną wypłatę w wysokości 589 305,49 funtów – ekwiwalent wygranej 1 160 469 $*.

Ale to nie koniec.

Wielu innych graczy również dołączyło do grona zwycięzców poprzez stawianie zakładów na Super Jackpot LottoGo na przestrzeni lat.

Weźmy na przykład Piotra Kroka z Norwich, który w 2018 roku postawił zakład na swoje szczęśliwe liczby po obejrzeniu reklamy LottoGo.com i skończył z wygraną 32 800 funtow.

Podobnie David Harrison i jego żona byli zachwyceni, gdy w 2017 roku dowiedzieli się, że ich zakład i szczęśliwe liczby w Powerball przyniosły im solidne 35 250 funtów.

W tym samym roku 26-letni Nicholas Burns dowiedział się, że jego zakład przyniósł mu około 35 400 funtów, po otrzymaniu nieoczekiwanego e-maila z wyszczególnieniem jego wygranej, co sprawiło, że był bardzo podekscytowany.

Jak więc możesz podążać śladami tych zwycięzców i obstawiać wyniki imponujących kumulacji, takich jak światowej sławy Powerball, w zaciszu własnego domu?

Cóż, dzięki stronie internetowej LottoGo.com z zakładami na wyniki loterii online **, gracze mogą teraz spróbować szczęścia w obstawianiu oszałamiającego 317 MILIONÓW £ Super Jackpot, który jest w rzeczywistości JESZCZE WIĘKSZY niż wygrana Powerball!

Obstawiając wynik losowania Powerball, gracze mogą postawić swoje zakłady z Wielkiej Brytanii i po prostu usiąść i poczekać, aby zobaczyć, czy uda im się dołączyć do grona zwycięzców.

Marzysz o zostaniu wielkim zwycięzcą?

Udaj się naLottoGo.com, gdzie nowi gracze mogą odebrać dwa zakłady za jedyne 98p!

Nigdy nie wiadomo, to może być Twój szczęśliwy dzień.

Kliknij tutaj, aby otrzymać specjalną ofertę 98p na Super Jackpot LottoGo.com



LottoGo.com jest licencjonowane i regulowane w Wielkiej Brytanii przez brytyjską Komisję ds. Hazardu pod numerem konta 51692 (Szczegółowe informacje na temat Organu Regulacyjnego LottoGo.com znajdują się w Regulaminie) Graj odpowiedzialnie. www.gambleaware.co.uk

*18+. Obowiązują Regulamin LottoGo.com. Oferta dostępna tylko dla nowych graczy. Główne Wygrane i Tier 2-3 będą niższe niż reklamowane, aby odpowiadały faktycznym wypłatom gotówkowym dokonanym po wszystkich odpowiednich odliczeniach, w tym podatkach. Obowiązuje Regulamin LottoGo.com.

** Zakłady na loterię to obstawianie wyniku oficjalnego losowania loterii — konkretnie, które kule zostaną wylosowane (numery). LottoGo.com nie prowadzi loterii. Gracze

stawiają zakłady na wyniki loterii krajowych. Oficjalne bilety na loterię i ubezpieczenie są

zakupione na podstawie postawionych zakładów, tak aby wszystkie wygrane były równe opcji gotówkowej wygranych w krajowych loteriach.