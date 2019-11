Poradnik: Zalety kupowania ubezpieczeń przez internet

Trwająca rewolucja technologiczna, w której uczestniczymy i której jesteśmy świadkami sprawiła, że załatwienia wielu spraw, które wcześniej kosztowały nas więcej pieniędzy i pochłaniały cenny czas, stało się wygodniejsze i łatwiejsze. Żyjemy w czasach, w których kupno ubezpieczenia swojego samochodu, wyjazdu na wakacje lub własnego dziecko stało się tak proste, jak kilka kliknięć w przeglądarce.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą KPMG coraz więcej Polaków przy zakupie ubezpieczenie korzysta z usług oferowanych online. Aż 62% osób poszukujących informacji dotyczących ubezpieczenia najpierw sprawdza dane dostępne w internecie, a dodatkowo kolejne 6% używa do tego dedykowanych aplikacji mobilnych. Na zakup ubezpieczenia online, za pomocą kilku kliknięć decyduje się już ponad jedna trzecia badanych konsumentów - wszystkie te dane podajemy za raportem "Jeden klik do ubezpieczenia – czy Polacy są gotowi na kanały cyfrowe?" przygotowanym przez KPMG i opublikowanym w 2015 roku. W perspektywie dziejącej się na naszych oczach prawdziwej rewolucji technologicznej te cztery lata to prawdziwa epoka. Z pewnością w chwili obecnej ilość osób decydujących się na zakup ubezpieczenia drogą cyfrową znacząco się zwiększyła.

W świecie ciasno oplecionym przez światłowody kupowanie przez internet ubezpieczeń staje się coraz powszechniejsze i coraz bardziej popularne. I trudno się dziwić - wszystkie nowoczesne rozwiązania drugiej dekady XXI cechujące elektroniczne kanały sprzedaży i cyfrową obsługę klienta dotarły również do branży ubezpieczeniowej. W zasadzie bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ubezpieczyciele nie korzystaliby z ułatwień, które są oferowane przez współczesne e-technologie...

Jakie są więc największe zalety kupowania ubezpieczeń online? O czym warto pamiętać? Na co trzeba zwracać uwagę? Zapraszamy do lektury naszego poradnika!

WIĘKSZA WYGODA

We współczesnym świecie z nie lada zręcznością musimy lawirować między obowiązkami zawodowymi, zobowiązaniami wobec własnej rodziny i życiem prywatnym. Prowadzimy życie w zawrotnym tempie i możliwie maksymalna elastyczność w załatwianiu spraw jest tu na wagę złota. Niestety, niewiele osób może pozwolić na wizytę w biurze agencji ubezpieczeniowej lub spotkanie z agentem w jego godzinach pracy, najczęściej między 9, a 17. W tej sytuacji dostępność oferty ubezpieczeń online jest prawdziwym wybawieniem. Na wyciągnięcie ręki, czy też raczej kliknięcia myszki, znajduje się wszystko to, co trzeba załatwić w starym stylu, analogowo. O ile oferta jest transparentna i prosto zakomunikowana możemy oszczędzić mnóstwo czasu załatwiają ubezpieczenie online. W dodatku możemy to zrobić kiedy tylko chcemy (czy raczej wtedy, kiedy będziemy mieli czas).

SZYBKO I SPRAWNIE

Możliwość zakupu ubezpieczenia jest dostępna dowolnej porze dnia i nocy, z dowolnego miejsca na ziemi, co doskonale przydaje się szczególnie w sytuacjach awaryjnych, kiedy potrzebujemy wykupić polisę "na już". Wyobraźmy sobie sytuację, w której udało nam się załatwić wakacyjny wyjazd "last mintue" dosłownie w ostatniej chwili trafiają na świetną ofertę. Między pakowaniem, a drogą na lotnisko w dosłownie kilka minut jesteśmy w stanie za pomocą smartfona wykupić ubezpieczenie turystyczne za granicą, które zapewnia pełną ochronę.

Kupowanie ubezpieczenia online to perfekcyjne rozwiązanie dla ludzi zapracowanych, którzy chcą załatwiać formalności szybko i sprawnie, mając jednocześnie pewnością, że podjęli możliwie najlepszą decyzję.

NIŻSZE KOSZTY

Zakup ubezpieczenia online opłaca się zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu - to typowa sytuacja typu "win-win", na której korzystają obie strony. Dzięki pominięciu pośredników, towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi płacić im prowizji, przez co jest w stanie zaoferować niższą cenę. Sprzedając swoje produkty "zdalnie", w cyberprzestrzeni ubezpieczyciel jest w stanie również zaoszczędzić na kosztach stałych związanych choćby koniecznością utrzymania fizycznej placów. I właśnie dzięku temu cena może być tak korzystna...

MOŻLIWOŚĆ PORÓWNANIA OFERT

Siedząc przed ekranem lub z telefonem albo tabletem w ręku w ciągu zaledwie kilkunastu minut możemy zrobić to, na co trzeba byłoby poświęcić kilka dobrych godzin w świecie analogowym - chodzi o możliwość porównania ofert z kilku różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Aby to zrobić nie trzeba już chodzić od jednego punktu do drugiego, odbijać się do agenta do pośrednika - wystarczy otworzyć drugie okno w przeglądarce, wpisać dane i... voila! Co więcej, internet zapewnia nam dostęp do olbrzymiej bazy opinii wyrażonych przez innych użytkowników i klientów, którzy wcześniej, "na własnej skórze" przetestowali ubezpieczenie oferowane przez dane towarzystwo. Dzięki temu możemy wybrać możliwie najlepszą ofertę.

CZAS NA SPOKOJNE ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ

Zakup ubezpieczenia to nierzadko bardzo ważna decyzja, która może zaważyć na całym naszym życiu. Warto ją podjąć po odpowiednim namyśle, bez niepotrzebnego pośpiechu, który później może mieć fatalne konsekwencje. Kupując ubezpieczenie dziecka za granicą warto wczytać się w najdrobniejsze szczegóły umowy. Nierzadko, gdy takiego zakupu dokonujemy przez pośrednika, u agenta, pojawia się presja czasu. Drugiej stronie zależy na tym, aby jak najszybciej dobić targu. Będziemy usilnie przekonywani do złożenia podpisu w odpowiednim miejscu. Może się zdarzyć, że przez to nieuważnie zapoznamy się z warunkami ubezpieczenie, pominiemy coś istotnego lub agenci tylko półgębkiem napomkną o pewnych szczegółach. Kupując polisę przez internet możemy tego uniknąć!

POMOC NA JEDNO KLIKNIĘCIE

Wybierając ubezpieczenie online mogą pojawić się pytania i wątpliwości dotyczące oferty - wtedy z pomocą przychodzi pomoc oferowana przez cyfrowe biuro obsługi klienta. W zasadzie wszystkie wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe oferują niemal natychmiastową pomoc w tym względzie, trudno wręcz znaleźć stronę, na której nie byłoby możliwości kontaktu online i zgłoszenia swoich wątpliwości, pytań i kwestii, które wymagają wyjaśnienia.