Poradnik: O czym trzeba pamiętać, lecąc samolotem na wakacje 2022? Oto trzy złote zasady tego sezonu

Jak przygotować się do podróży samolotem?

Kolejki na lotniskach, opóźnienia, problemy z bagażem - to typowe problemy, z którymi w te wakacje będą musieli mierzyć się podróżni z całej Europy, a zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, gdzie chaos na lotniskach jest jak dotąd największy. Co zrobić, by na tym wszystkim ucierpieć jak najmniej?

Pod dwóch sezonach pandemicznej posuchy, mieszkańcy całej Europy planują w te wakacje masowe wojaże. Niestety, jak wiadomo lotniska i linie lotnicze na razie słabo radzą sobie z gwałtownym wzrostem liczby pasażerów, co przekłada się na utrudnienia w podróżach, takie jak opóźnienia lotnicze, zgubione bagaże, przegapione loty czy po prostu - gigantyczne kolejki na lotniskach.

Trzy złote reguły dla podróżujących samolotem w te wakacje

Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko powyższych nieprzyjemności? Jak wcześnie przed godziną odlotu być na lotnisku? Jak się spakować? Oto trzy złote zasady tego lata.

1. Bądź na lotnisku 3 godziny przed odlotem

Przede wszystkim, wiele lotnisk i linii lotniczych radzi, aby być na lotnisku nie wcześniej i nie później niż 3 godziny przed godziną startu naszego samolotu. Taki czas ma z jednej strony zapewnić dotarcie na pokład na czas pomimo długich kolejek do kontroli bezpieczeństwa lub odprawy. Z drugiej strony, jeśli podróżni będą trzymać się tej zasady, nie przyjeżdżając na lotnisko 4 lub jeszcze więcej godzin przed czasem, pozwoli to uniknąć dodatkowego tłoku na lotniskach i jeszcze bardziej wydłużonych kolejek.

2. Postaraj się nie brać bagażu do luku

Przewoźnicy i lotniska radzą też, żeby w miarę możliwości spakować się tylko w bagaż podręczny. Dlaczego? Z prostej przyczyny - obecnie na lotniskach brakuje pracowników odpowiedzialnych nie tylko za kontrolę bezpieczeństwa czy odprawę, ale także personelu obsługi bagażowej. Oznacza to, że załadunek lub wyładunek bagaży z luku może trwać znacznie dłużej niż zwykle. Ponadto, z powodu braku odpowiedniej liczby personelu zdarzały się już sytuacje zgubienia walizek pasażerów czy pozostawienia ich w kompletnym nieładzie.

3. Bądź gotowy na niespodzianki

Niestety, nawet jeśli przyjedziemy na lotnisko odpowiednio wcześnie i jakimś cudem uda nam się spakować tylko w bagaż podręczny, wciąż wiele niewiadomych pozostaje przed nami. Należy zatem zaopatrzyć się w butelkę wody i ogromne pokłady cierpliwości, ponieważ to że spędzimy sporo czasu w ogromnych lotniskowych kolejkach, wśród ludzi podnoszących nam ciśnienie i temperaturę jest niemal pewne.

Dodatkowo, nie da się nigdy przewidzieć, czy linia lotnicza z jakiegoś powodu nie odwoła lotu na ostatnią chwilę lub nie opóźni startu o kilka godzin… Jednak miejmy nadzieję, że czas spędzony na urlopie wszystko to wynagrodzi z nawiązką, z lotniskowe perypetie pozostaną tylko mglistym wspomnieniem.

