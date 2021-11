Ponad 11 000 ludzi zmarło po zarażeniu się koronawirusem w szpitalu

Koronawirus w szpitalach został opisany jako „najbardziej śmiertelny cichy zabójca” w czasie pandemii – po raz pierwszy odkryto skalę zachorowalności na oddziałach. Okazuje się, że pacjenci przyjęci do szpitali ze względu na inne choroby, zarażali się w placówkach Covid-19 i umierali.

Według najnowszych danych 11 688 osób zmarło z powodu Covid-19, którym zarazili się w szpitalach, gdy byli w nich leczeni na inne choroby lub urazy. Liczba ta jest wysoka i stanowi około jedną ósmą wszystkich zgonów zarejestrowanych w czasie pandemii.

Ludzie zarażają się w szpitalach

Do największej liczby zgonów w tych okolicznościach doszło w szpitalach uniwersyteckich w Birmingham (aż 484 osoby). Dane pokazują również, że ponad 40 000 niezakończonych zgonem zakażeń szpitalnych zostało zarejestrowanych jako „prawdopodobne” (pozytywny wynik testu miał miejsce między 8 a 14 dniem po przyjęciu) lub „definitywne” (pozytywny wynik testu miał miejsce ponad 14 dni po przyjęciu).

Były minister zdrowia, Jeremy Hunt powiedział:

- Liczby te są naprawdę szokujące… zarażenia w szpitalach są najbardziej śmiertelnym cichym zabójcą w czasie pandemii… to z pewnością wzmacnia argumenty za obowiązkowymi szczepieniami dla personelu medycznego pierwszego kontaktu.

W szpitalach zabraknie lekarzy?

Decyzja rządu o obowiązkowych szczepieniach dla pracowników NHS i domów opieki pod groźbą utraty pracy jest jednak bardzo ryzykowna. Nie mówiąc już o wątpliwym wciąż założeniu dotyczącym tego, że zaszczepione osoby nie zarażają koronawirusem, skoro same mogą się zarazić Covid-19 i chorują na koronawirusa.

Ryzykowne jest także to, że decyzja rządu doprowadzi do poważnych braków wykwalifikowanego personelu w szpitalach. Wiadomo, że w samych domach opieki ponad 10 proc. pracowników nie otrzymało jeszcze dwóch dawek szczepionki. Najnowsze dane sugerują, że dziesiątki tysięcy pracowników domów opieki w Anglii nie zostały w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 i mają stracić pracę w przyszłym tygodniu.

Adam Purnell, dyrektor opieki społecznej w Institute of Health and Social Care Management powiedział, że dla sektora będzie to „przerażające”, że tak nagle straci tak wielu pracowników, a mieszkańcy wielu rejonów będą zagrożeni.