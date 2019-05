Ponad 10 proc. dorosłych Brytyjczyków miewa myśli samobójcze z powodu swojego wyglądu

Fot. Getty

Najnowsze badanie przeprowadzone dla brytyjskiej organizacji Mental Health Foundation napawa niepokojem – okazuje się, że ponad 10 proc. dorosłych Brytyjczyków miało w jakimś okresie swojego życia myśli samobójcze z powodu swojego wyglądu. Eksperci biją na alarm i apelują o zmianę wyidealizowanych wizerunków kobiety i mężczyzny przedstawianych w mediach.

Badanie zlecone przez Mental Health Foundation jest o tyle przełomowe, że po raz pierwszy zwraca uwagę na problem braku akceptacji dla swojego wyglądu wśród ludzi dorosłych. Dotychczas o problemie tego typu rozmawiano przy okazji analizowania zaburzeń psychicznych wśród nastolatków (zwłaszcza wśród dojrzewających dziewczynek), natomiast teraz rzucono nań nieco inne światło. Badanie wykazało na przykład, że dorośli są w podobnym stopniu, co nastolatkowie, podatni na krytykę ze strony bliskich i znajomych wyrażaną na portalach społecznościowych.

W mediach obraz ciała był zawsze idealizowany, ale to, co nas obecnie szczególnie martwi, to ilość tych przedstawień i częstotliwość, z jaką się z nimi spotykamy. Zadziałajmy proaktywnie i zwiększmy różnorodność wizerunków ciał w naszych mediach, którym ludzie się przyglądają - powiedział Mark Rowland, dyrektor generalny Mental Health Foundation.

Zdaniem Rowlanda użytkownicy platform takich jak Twitter i Instagram każdego roku udostępniają miliardy fotografii, co tylko pokazuje, że społeczeństwa są nastawione coraz bardziej konsumpcyjnie, a także że jednostki dążą do robienia z siebie gwiazd internetu i skupiają się w dużym stopniu na swoim wyglądzie. Wśród 4 505 badanych aż 20 proc. przyznało, że obrazki widziane przez nich na portalach społecznościowych wywołały u nich smutek odnośnie swojego własnego wyglądu, a wśród respondentów w wieku 18-24 lat proporcja ta sięgnęła blisko 50 proc.