Pomysł ministra Krzysztofa Szczerskiego - "katolicki paszport" dla każdego Polaka na emigracji

Polski rząd chce, aby emigrujący za granicę Polacy posługiwali się... "katolickimi paszportami"! O co chodzi w pomyśle zaproponowanym przez ministra Krzysztofa Szczerskiego?

Jeszcze zanim Szczerski został mianowany szefem Gabinetu Prezydenta RP (co miało miejsce w roku 2017) w książce zatytułowanej "Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy", wydanej nakładem oficyny Biały Kruk zaproponował dość oryginalne, delikatnie mówiąc, rozwiązania dla polskich imigrantów.

To właśnie na łamach tej publikacji pojawia się koncepcja "paszportu katolickiego". Rzeczony "dokument" przeznaczony byłby dla naszych rodaków wyjeżdżających z kraju. Czemu miałby służyć? "By Polacy emigrujący z Ojczyzny do zateizowanych krajów zachodnioeuropejskich nie ulegli tamtejszym lewicującym modom intelektualnym, ale pozostali wierni Bogu i Polsce" - czytamy w jednym z fragmentów książki. Oprócz tego na zawartość paszportu miałyby się składać najważniejsze modlitwy i prawdy wiary, a także informacje "o wspólnotach katolickich, duszpasterstwach czy o polskich misjach działających w zachodniej Europie".

Minister Szczerski widzi w Polakach przebywających na emigracji ludzi z "jasnym przesłaniem". Mają oni bowiem "nieść ze sobą światło wiary dla siebie, dla swojej przyszłej rodziny i dla otaczających go ludzi". Miliony młodych ludzi ma podjąć "ideę reewangelizacji Europy" niosąc "ogień wiary" z Polski. Zresztą, szef Gabinetu Prezydenta RP postrzega ją jak biblijnego Noego, którego zadaniem będzie odbudowa cywilizacji po potopie.

Można rzecz jasna traktować treści rzeczonej książki bez związku z polityczną działalnością Krzysztofa Szczerskiego, jednak trzeba przy tym zauważyć, że obok profesorów Ryszarda Legutki oraz Zdzisława Krasnodębskiego wymieniany jest on jako jeden z najważniejszych intelektualistów obozu "dobrej zmiany". Wielokrotnie był wymieniany jako kandydat do objęcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a jego poglądy odnośnie niesienia ognia wiary w Europie pokrywają się ze słowami ministra Mateusza Morawieckiego