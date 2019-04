Polskie restauracje na Wyspach przeżywają prawdziwy rozkwit

Jak traktuje się Polki za granicą? „Ciągle pytali mnie, ile biorę za noc”

Wiele mówi się o tym, co skłania Polki do wyjazdu z kraju. Niewiele natomiast słyszymy o losach kobiet, które już osiedliły się na obczyźnie. Co one same mówią o swoim „nowym” życiu? Jak czytamy na łamach...