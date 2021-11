Pomimo poziomu zaszczepiania sięgającego 93 proc. Irlandia przywraca część restrykcji

Władze Republiki Irlandii ogłosiły przywrócenie niektórych ograniczeń w związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem. Liczba infekcji pozostaje jedną z najwyższych na świecie pomimo tego, że około 93 proc. dorosłych mieszkańców kraju zostało zaszczepionych. Jakie ograniczenia znów będą obowiązywać na "Zielonej Wyspie"?

Przywrócenie części restrykcji związanych z pandemią będzie miało miejsce od piątku, 19 listopada 2021 roku. Powodem decyzji, która podjął irlandzki rząd, jest kolejny wzrost zakażeń Covid-19. Pomimo tego, że w kraju odsetek osób w pełni zaszczepionych sięga 93% (osoby dorosłe) oraz 90% (dzieci w wieku powyżej 12 lat), to średnia dobowa liczba zakażeń z ostatniego tygodnia przekracza 4 tysiące. Dla porównania, na początku października przeciętnie było to 1200 osób. Statystyki rosną - w minioną niedzielę odnotowano 3805 zakażeń, a w poniedziałek prawie tysiąc więcej - 4570. Z kolei liczba zgonów w ostatnim tygodniu wyniosła 74. Była najwyższa od marca 2021 roku. Jak wynika z danych WHO wskaźnik zachorowalności na Covid-19 w Irlandii jest najwyższy w Europie Zachodniej. W przeciągu ostatnich dwóch tygodniu wyniósł on 959 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Irlandia przywraca część restrykcji

We wtorek wieczorem głos w tej sprawie zabrał stojący na czele rządu Michael Martin. Ostrzegał, że jeśli liczba infekcji będzie nadal rosła w obecnym tempie, to "żaden system opieki zdrowotnej nie będzie w stanie sobie z tym poradzić". "Mamy do czynienia z czwartą falą, ale tym razem sytuacja jest inna, bo dzięki programowi szczepień jesteśmy w stanie utrzymać otwarte społeczeństwo" - mówił irlandzki premier. "Podstawowym celem jest zapobieganie temu, by ludzie w ciężkim stanie trafiali do szpitali. Musimy po prostu ograniczyć wzrost, którego obecnie doświadczamy" - podsumował.

Jak wynika z prognoz NPHET w grudniu 2021 roku można oczekiwać szczytu zimowej fali zakażeń koronawirusem. Szacunki wskazują, że wówczas nawet 500 osób może potrzebować opieki na oddziałach covidowych. Taka sytuacja może utrzymać się nawet do lutego 2022 roku.

Pomimo wysokiego stopnia zaszczepienia, rośnie ilość zakażeń

Na jakie restrykcje zdecydował się irlandzki rząd? Od piątku przywrócone zostanie zalecenie pracy zdalnej, pod warunkiem, że jest ona możliwa. Do kin i teatrów wstąp będą miały tylko osoby legitymujące się certyfikatem potwierdzającym zaszczepienie przeciwko Covid-19. Zmiany dotkną również sektor gastronomiczny - godziny otwarcia irlandzkich lokali będą ograniczone. Bary, restauracje, kluby nocne będą zamykane o północy. Oprócz tego, osoby, które miały kontakt z zakażonym, z którą mieszkają w jednym domu, przez kolejne pięć dni muszą ograniczać wychodzenie z domu. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy są zaszczepione i nie wykazują żadnych objawów. W tym czasie są zobowiązane do wykonania trzech testów antygenowych.

Dodajmy również, że w Irlandii ruszył także kolejny etap szczepień. Dawka przypominająca będzie mogła zostać przyjęta przez wszystkie osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z grup ryzyka.