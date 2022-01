Polskie przedszkola w Wielkiej Brytanii i ich ogromna rola dla polskiej społeczności

artykuł dostarczony przez klienta

Nauczanie polskich dzieci języka polskiego na emigracji to niezwykle ważna i doniosła rola rodziców oraz pedagogów. Dużo się pisze i mówi na temat Polskich Sobotnich Szkół, których jest w Wielkiej Brytanii ponad 150. Mają one ogromne znaczenie w krzewieniu polskiej kultury i tradycji. Przekazują one polskim dzieciom na emigracji wiedzę o Polsce i rozwijają naukę języka polskiego.

Niewiele osób wie jednak o instnieniu Polskich Przedszkoli w Wielkiej Brytanii i roli, jaką spełniają. Polskie Przedszkola, podobnie jak Polskie Szkoły, mają ogromny wkład w rozwój i naukę języka polskiego, a także umożliwiają dzieciom kontakt z polską literaturą dzieciecą, polskimi piosenkami, czy tradycyjnymi zabawami przedszkolnymi.

COLOURFUL CHILDCARE – KOLOROWE PRZEDSZKOLE

Od ponad 12 lat na południu Londynu w dzielnicy Tooting Broadway działa Polskie Domowe Przedszkole „Colourful Childcare”. Dawniej to przedszkole funcjonowało pod nazwą Przedszkole „Stonoga”. Nazwa zmieniła się ze względu na Brexit, ale to, co się nie zmieniło, to klimat i charakter Przedszkola, gdyż jest to miejsce stworzone z prawdziwą pasją. W ciepłej domowej atmosferze i pod okiem doświadczonych pedagogów oraz psychologa dzieci stawiają tam swoje pierwsze kroki w sensie dosłownym, a także w nauce języka polskiego i angielskiego. Colourful Childcare to również bezpieczne i estetyczne oraz odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne miejsce do wszechstronnego rozwoju i nauki, przygotowujące dzieci do pójścia do angielskiej szkoły.

Colourful Childcare opiera się głównie na brytyjskich standardach i programie nauczania EYFS – Early Years Foundafion Stage i jest zarejestrowane w OFSTED i PACEY. Ale nie tylko.

Biorąc pod uwagę zakres działalności Przedszkola można śmiało powiedzieć, że bazuje ono na kompilacji dwóch programów nauczania - brytyjskiego i polskiego. Edukacja dzieci jest oparta na rzetelnej wiedzy z dziedziny pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwojowej dzieci a także psychologii emocjii i motywacji. Personel jest wszechstronnie wykształcony i posiada odpowiednie kursy i szkolenia jak na przykład Paediatric First Aid Course czy Safeguarding Course.

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

Bycie rodzicem w dzisiejszych czasach to zadanie niełatwe, szczególnie gdy trzeba je połączyć z pracą zawodową i wyzwaniami dnia codziennego. Dlatego też z całą pewnością warto skorzystać z pomocy doświadczonych opiekunów i pedagogów.

Nawet dwa dni w tygodniu spędzone w Przedszkolu to ogromny postęp w rozwoju dziecka.

Doświadczony pedagog wie bowiem, jakich narzędzi użyć, aby stymulować indywidualny rozwój i umiejętności danego dziecka. Zabawa z rówieśnikami ma z kolei niezwykły wpływ na rozwój społeczny dziecka. To naturalna płaszczyzna uczenia się ról społecznych i treningu interpersonalnego. Nawet maleńkie dzieci i niemowlęta potrzebują obcowania z innymi.

W miarę dorastania dziecko poprzez zabawę z rówieśnikami, szczególne zabawy tematyczne, uczy się regulować własne emocje, doświadczając czym jest współpraca czy kompromis. Umożliwia to dziecku osiągnięcie wyższego poziomu szczęścia, samoregulacji i samoakceptacji. Aby jak najlepiej przygotować dziecko do pójścia do szkoły trzeba wzmocnić w nim poczucie własnej wartości, ale nie mniej ważna jest empatia dla kolegów, umiejętność współpracy, dzielenia się, czy też umiejętność funkcjonowania w grupie.

W Colourful Childcare – Kolorowym Przedszkolu dzieci uczą sie tego wszystkiego krok po kroku, w atmosferze zrozumienia i akceptacji. Program edukacyjny uwzględnia kształtowanie kontaktów z równieśnikami zarówno w zabawie, jak i podczas zajęć edukacyjnych czy też nauki codziennej rutyny i utrwalania pozytywnych nawyków.

NAUKA JĘZYKÓW

Nauka jezyków zgodnie ze współczesną wiedzą logopedyczną powinna odbywać się według określonych zasad.

W rodzinach, gdzie oboje rodziców są Polakami, naturalnym jest, aby język ojczysty, język polski, był językiem pierwszym. To niezwykle istotne dla rozwoju mowy dziecka. Gdy dziecko w miarę swobodnie posługuje się językiem polskim, czyli mówi pełnymi zdaniami i ze zrozumieniem, można zacząć naukę języka angielskiego.

Nauka każdego języka obcego w tym też angielskiego u małych dzieci powinna przebiegać naturalnie, w atmosferze zabawy, zgodnie z możliwościami i percepcją dziecka. Zbyt szybkie lub nieumiejętne wprowadzanie języka obcego może spowodować zaburzenia mowy, opóźnienie rozwoju mowy dzecka lub brak motywacji do nauki języka ojczystego.

Trochę inaczej sprawa się ma, jeżeli chodzi o dzieci dwujęzyczne. W rodzinach, gdzie rodzice są innej narodowości, każdy z rodziców uczy dziecko swojego języka. I to jest naturalne. Jednakże w domu, gdzie między sobą rodzice przeważnie rozmawiają po angielsku i dziecko chłonie jak gąbka język angielski a z polskim ma problem, bo jest go za mało i jest trudniejszy. W tej sytuacji pomocnym będzie posłanie dziecka do Polskiego Przedszkola.

Colourful Childcare to miejsce, gdzie od wielu lat dzieci z rodzin dwujęzycznych uczą się z sukcesem języka polskiego. Uczą się polskich piosenek, zabaw i mają kontakt z piękną polską literaturą dla dzieci. Mają one też niecodzienną okazję do rozmawiania w ojczystym języku z rówieśnikami oraz nawiązywania przyjaźni, które często też trwają dłużej niż pobyt w przedszkolu.

REFERENCJE

Domowe Przedszkole Colourful Childcare a wcześniej Stonoga miało pod opieką, na przestrzeni tych dwunastu lat mnóstwo dzieci. O tym, jak ważna jest ta praca, niech wypowiedzą się rodzice:

1. Przedszkole „Stonoga” to prawdziwie magiczne miejsce dla dzieci. Zachwyca dobrze przystosowany budynek pełen kolorów i zabawek, własna kuchnia (pyszne jedzenie), piękny ogród, ale przede wszystkim Panie, które tworzą to miejsce – bezpieczne i lubiane przez nasze pociechy.

Bardzo podobało mi się indywidualne podejscie do dziecka, niezwykle ważne podczas adaptacji. W każdym momencie jest możliwy kontakt z Paniami prowadzącymi i rozmowa na temat dziecka. Taka miła współpraca daje spokój i pewność, że dziecko jest bezpieczne.

Wycieczki, dni tematyczne, teatrzyki, nauka piosenek i wierszyków, i inne atrakcje takie jak Choinka czy zabawa Halloween organizowane w przedszkolu sprawiły, że mój syn czuł się tam radosny i zaopiekowany. A zaangażowanie i wiedza Pań nauczycielek sprawiła, że każdy dzień był wyjątkowy i pełen nowych wrażeń.

Szczerze polecam wybór Przedszkola „Stonoga”

2. Na przedszole „Colourful Childcare” trafiliśmy przez internet, szukając dobrego rozwiązania dla naszej 3-letniej córki, która była w Londynie zaledwie pół roku. Przedszkole ujęło nas tym, że jest mała grupka dzieci, a Panie mówią po polsku i po angielsku. Jedna z Pań pomogła w załatwieniu wszelkich formalności, aby uzyskać dofinansowanie, co było dla nas dużym ułatwieniem.

Przed zapisaniem córki do przedszkola była możliwośc przyjścia z córką i zobaczenia, jakie panują tam warunki i zasady. Było to dla mnie bardzo ważne jako dla matki, która pierwszy raz oddaje swoje ukochane dziecko w obce ręce i to w nowym kraju. Byłam pełna obaw. Panie prowadzące były jednak cudowne, podeszły do mnie jako do rodzica z pełnym profesjonalizmem i wyrozumiałością. Córka po pierwszych dniach w przedszkolu była zachwycona i tak zostało do końca. Mnóstwo różnych zabaw każdego dnia, od malowania, kolorowania, wycinania, poprzez odgrywanie ról w teratrzyku i naukę w języku polskim i angielskim. Córka lubiła tez zabawy w ogródku. Plan dnia był bardzo dobrze zorganizowany. Jeśli chodzi o posiłki to córka uwielbiała przedszkolny krupniczek. Panie prowadzące to wspaniałe osoby pełne uśmiechu, wyrozumiałe, zawsze pomocne i miłe. Co najważniejsze poskromiły moją małą upartą córeczkę. Nauczyły ją, że są zasady, do których się trzeba stosować, trzeba dzielić się zabawkami, bawić z innymi dziećmi. To, co najważniejsze dla mnie, córka zaprzyjaźniła się z językiem angielskim.

Każdemu będę polecać z całego serca Przedszkole „Colourful Childcare”

Colourful Childcare serdecznie zaprasza rodziców zainteresowanych oddaniem pod opiekę swych pociech w wieku od 10 miesięcy do 5 lat.

Przedszkole zaprasza też do współpracy Polskie Sobotnie Szkoły i inne organizacje polonijne.

http://colourfulchildcare.co.uk/

https://www.facebook.com/ColourfulChildcare