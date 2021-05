Polski kierowca ciężarówki złapany w UK. Próbował przewieźć kokainę o wartości 8,5 mln funtów

28-letni polski kierowca ciężarówki został zatrzymany w porcie w Harwich, gdy w jego pojeździe znaleziono spory ładunek kokainy o wartości rynkowej 8,5 mln funtów. Nasz rodak stanął przed sądem 13 maja i przebywa w areszcie do następnego przesłuchania, które ma nastąpić 10 czerwca.

Polak został aresztowany 12 maja przez National Crime Agency, gdy przybył na promie z Holandii do portu w Harwich. W jego ciężarówce w zaklejonych taśmą pakunkach umieszczonych w przewożonych przez niego pralkach i suszarkach znaleziono kokainę o dużej wartości rynkowej.

Polski kierowca ciężarówki zatrzymany

Obecnie 28-letni Polak przebywa w areszcie w Wielkiej Brytanii i czeka na kolejną rozprawę sądową w Ipswich Crown Court, która odbędzie się 10 czerwca. 13 maja pojawił się w Colchester Magistrates, gdzie usłyszał zarzuty. Policja prowadzi śledztwo w jego sprawie i próbuje ustalić jego powiązania w świecie przestępczym.

Kokaina o wartości 8,5 mln funtów

Szefowa oddziału National Crime Agency, Lydia Bloomfield powiedziała:

- To był duży ładunek kokainy, jego wartość rynkowa szacowana jest na około 8,5 mln funtów, gdyby sprzedano ją na brytyjskich ulicach. Utrata takiej ilości będzie dużym ciosem dla grupy przestępczej stojącej za jej przewozem – stracą zyski, których nie będą mogli przeznaczyć na inwestycje w inne nielegalne działania. We współpracy z partnerami z Border Force jesteśmy zdeterminowani do tego, aby uniemożliwiać działalność zorganizowanych grup przestępczych zamieszanych w przemyt narkotyków i w ten sposób chcemy chronić obywateli.