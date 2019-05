Polska przeżywa boom turystyczny. Największym zainteresowaniem nasz kraj cieszy się wśród Niemców

Fot. Getty

Z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że Polska przeżywa prawdziwy boom turystyczny. W pierwszym kwartale 2019 r. z noclegów nad Wisłą skorzystało blisko pół miliona ludzi więcej, niż w roku ubiegłym.

Choć Polacy wciąż masowo wyjeżdżają za przysłowiowym chlebem za granicę, to wśród turystów zainteresowanie zwiedzaniem Polski rośnie w tempie błyskawicznym. W samym tylko pierwszym kwartale 2019 r. z noclegów w Polsce skorzystało aż o 443 tys. więcej osób, niż w roku ubiegłym, osiągając tym samym liczbę 6,7 mln. To wzrost rzędu 7 proc. - jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wśród 6,7 mln turystów, którzy skorzystali w pierwszym kwartale 2019 r. z bazy noclegowej w Polsce (w obiektach oferujących przynajmniej 10 miejsc noclegowych), 5,4 mln stanowili turyści krajowi, a 1,3 mln - turyści zagraniczni. W tym samym czasie w roku ubiegłym turystów rodzimych było 5 mln, a zagranicznych tyle samo, czyli 1,3 mln.

A która nacja, według GUS, odwiedza Polskę najchętniej? Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiemy, iż są to Niemcy, których w pierwszym kwartale tego roku przyjechało do Polski nieco ponad 301 tys. Dalej uplasowali się Brytyjczycy, których zawitało do Polski blisko 132 tys., a na trzecim miejscu znaleźli się Ukraińcy, których przyjechało blisko 125 tys. Jeśli zaś chodzi o nacje, które w ostatnim czasie najmniej licznie odwiedzały Polskę, to byli to obywatele Tajwanu (895 osób) i Cypru (938 osób).

