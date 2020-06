Polska organizuje lot czarterowy z Londynu do Warszawy w czerwcu! Zobacz kto może skorzystać i ile to kosztuje

Zobacz, jak zgłosić się na lot czarterowy z Londynu do Warszawy!

Fot. Getty

Rząd RP ogłosił, że Polskie Linie Lotnicze LOT organizują kolejny lot czarterowy z Wielkiej Brytanii do Polski. Kto może skorzystać z oferty i ile kosztuje bilet na specjalny lot do Polski?

We wtorek władze Polski ogłosiły, że pasażerski ruch lotniczy między Polską a Wielką Brytanią pozostanie wstrzymany co najmniej do 30 czerwca. Dla Polaków, którym ta nagła decyzja pokrzyżowała plany, istnieje rozwiązanie awaryjne, czyli lot czarterowy LOT-em.

Na polskich stronach rządowych zamieszczono informację o planowanym locie czarterowym z Wielkiej Brytanii do Polski. Lot ma być zorganizowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT i planowany jest na 21 czerwca z lotniska Londyn Heathrow do Warszawy. Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w kwestii organizacji tego wyjątkowego połączenia, ale przygotowania i rejestracja zgłoszeń zostały już rozpoczęte. W przypadku pozytywnej decyzji, LOT powinien skontaktować się z potencjalnymi pasażerami.

Kto może skorzystać z lotu czarterowego z UK do Polski?

Jak informuje polski rząd, że z oferty może skorzystać każdy, a zgłoszenia będą przekazywane Polskim Liniom Lotniczym z zachowaniem kolejności rejestracji. Ponieważ w formularzu zgłoszeniowym należy podać między innymi swoje obywatelstwo, prawdopodobnie oznacza to, że narodowość może nie być głównym kryterium doboru pasażerów - w przeciwnym razie odgórnie zastrzeżono by, że rejestracja dotyczy jedynie Polaków.

Jak zarejestrować się na lot czarterowy z UK do Polski?

W komunikacie na stronie rządowej czytamy:

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z tego połączenia, proszone są o przesłanie na adres [email protected] następujących informacji:

Nazwisko

Imię

Numer telefonu

Adres e-mail

Obywatelstwo

klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji lotu czarterowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przekazania tych danych spółce Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

oraz – w przypadku osób starszych, małoletnich i niemowląt – prosimy wskazać dodatkowo datę urodzenia.

Ile kosztuje lot czarterowy z UK do Polski?

Według informacji polskiego rządu, specjalne loty czarterowe do Polski, oferowane przez LOT, są płatne i kosztują około 1200 PLN, jednak szczegółowych informacji należy szukać bezpośrednio u przewoźnika.