Polska kancelaria odzyskała 60 000 funtów odszkodowania dla poszkodowanego w pracy mężczyzny

Health and Safety, czyli zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, są najważniejszymi regulacjami, których nieprzestrzeganie w miejscu pracy może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Każdego dnia dochodzi do tysięcy niebezpiecznych sytuacji w miejscach pracy. Powody występowania takich zdarzeń są różne, rozpoczynając od braku odpowiedniego przeszkolenia pracowników poprzez nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa po udostępnienie pracownikom wadliwego sprzętu. Bez względu na powód, każda niebezpieczna sytuacja może doprowadzić do wypadku, w którym mogą zostać poszkodowani pracownicy.

Polska Kancelaria Odszkodowań prowadziła właśnie jedną z takich spraw. Wypadek miał miejsce w magazynie jednej z angielskich firm. Poszkodowany zajmował się zbieraniem odpowiednich zamówień i dostarczaniem ich do odpowiedniego punktu. Do wypadku doszło na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przez innego pracownika, który używał wózka widłowego. Pracownik nieuważnie i zbyt szybko poruszał się wózkiem widłowym, co było główną przyczyną wypadku.

Poszkodowany został uderzony wózkiem widłowym w lewą część ciała. Na skutek uderzenia został pchnięty z ogromną siłą, a upadając na ziemię, uderzył głową o metalową półkę. Na miejscu wypadku stracił przytomność, został przewieziony do szpitala z bardzo poważnymi obrażeniami nogi oraz głowy. W szpitalu okazało się, że poszkodowany zapadł w śpiączkę, z której wybudził się po kilku dniach. Uszkodzenia nogi obejmowały otwarte złamanie kości piszczelowej, złamanie kości udowej oraz kości śródstopia. Przeszedł kilka operacji, a leczenie było kontynuowane za pomocą rehabilitacji.

Polska Kancelaria Odszkodowań wynegocjowała dla poszkodowanego odszkodowanie w wysokości £60,000. Wstępnie ubezpieczyciel nie chciał wypłacić odszkodowania, twierdząc, że poszkodowany przyczynił się do wypadku, nie zachowując ostrożności w miejscu wyznaczonym do poruszania się wózkami widłowymi. Polska Kancelaria Odszkodowań podważyła ten zarzut, jednocześnie udowadniając, że pracodawca nie zapewnił bezpiecznych warunków pracy ani odpowiednich szkoleń dla pracowników. Wykazano również, że pracownik używający wózka widłowego zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie, używając maszyny w sposób niedozwolony.

Poszkodowany oprócz odszkodowania za uszkodzenia ciała uzyskał zwrot pozostałych kosztów i strat poniesionych na skutek wypadku. Ponieważ po wypadku nie był zdolny do pracy przez kilka miesięcy, ubezpieczyciel wypłacił tzw. utracone zarobki, czyli wynagrodzenie, które utracił poszkodowany na skutek nieobecności w pracy. Zostały również wypłacone koszty leczenia oraz opieki po wypadku.

Odszkodowanie zostało uzyskane dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie wieloletniej praktyki w dziedzinie odszkodowań. Polska Kancelaria Odszkodowań jest kancelarią prawną specjalizującą się w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki w pracy, komunikacyjne oraz w miejscach publicznych.