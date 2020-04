Francuska policja zawróciła samolot z turystami z UK na pokładzie. Chcieli spędzić weekend na Lazurowym Wybrzeżu

Fot. Getty, Wikimedia Commons

Grupa turystów z UK, pomimo wprowadzonych w całej Europie ograniczeń dotyczących podróży związanych z pandemią koronawirusa, wybrała się prywatnym samolotem na weekend na Lazurowe Wybrzeże. Na lotnisku we Francji czekała na nich jednak policja, która kazała im zawrócić do kraju…

Grupa brytyjskich turystów wybrała się w podróż prywatnym samolotem - z Londynu na Lazurowe Wybrzeże. Na lotnisku Marsylia-Prowansja miały czekać na nich trzy helikoptery, którymi wczasowicze chcieli dostać się do luksusowej willi, którą wynajęli w Cannes na ubiegły weekend.

Plany turystów z UK pokrzyżowała jednak niemal natychmiast francuska policja, która odmówiła im pozwolenia na wjazd na terytorium Francji i nakazała zawrócenie samolotu z powrotem do Wielkiej Brytanii. Jak podaje dziennik „The Guardian”, turyści próbowali negocjować, wykorzystując swoje „kontakty”, jednak po czterech godzinach nieudanych pertraktacji zrezygnowali.

Rzecznik francuskiej policji powiedział: „Przylecieli na wakacje do Cannes, a na lotnisku czekały trzy helikoptery. (…) Powiadomiliśmy ich, że nie mają pozwolenia na wjazd na terytorium kraju i odlecieli cztery godziny później”. We Francji z powodu epidemii koronawirusa obowiązuje od 17 marca zakaz podróżowania, o ile nie jest to konieczne.

Grupka turystów składała się z siedmiu mężczyzn w wieku 40-50 lat i trzech kobiet w wieku 23-25 lat. Osoby te były narodowości chorwackiej, niemieckiej, francuskiej, rumuńskiej i ukraińskiej. Francuska telewizja BFMTV poinformowała, że dziewięciu z dziesięciu turystów wróciło do Wielkiej Brytanii, a ostatni z nich wyczarterował sobie prywatny odrzutowiec do Berlina. Pilotom helikopterów nakazano powrót do baz i nałożono na nich kary za złamanie francuskich zasad blokady epidemiologicznej.

