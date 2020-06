Polak pracujący jako key worker wygrał na loterii! Szczęście dopisało mu podczas przerwy w pracy

40-letni Polak, który pracuje w UK jako key worker i dostarcza do brytyjskich supermarketów niezbędne produkty spożywcze, wygrał na loterii imponującą sumę. Szczęśliwy kupon nabył podczas przerwy w pracy na stacji serwisowej.

Polak na przerwie w pracy podczas nocnej zmiany kupił za jednego funta szczęśliwy los w National Lottery, dzięki któremu stał się posiadaczem imponującej sumy, za którą może kupić dom na Wyspach.

Polak wygrał na loterii

Nasz 40-letni rodak rozmawiał akurat przez telefon ze swoją mamą mieszkającą w Polsce, gdy dowiedział się o wygranej. Polak skreślił pięć liczb w Lotto HotPicks w niedzielę 7 czerwca.

Po tym, jak podzielił się z rodziną szczęśliwą wiadomością, wrócił do swojej ciężarówki i przejechał 399 km na południe UK, gdzie musiał dostarczyć produkty spożywcze do supermarketu.

Co teraz planuje Polak?

Nasz rodak chce przeznaczyć wygraną w wysokości 350 000 funtów na zakup domu w Wielkiej Brytanii i zorganizowanie imprezy urodzinowej dla rodziny i przyjaciół z okazji ukończenia 40 lat, gdy tylko restrykcje dotyczące lockdownu zostaną poluzowane.

Wygrana rzędu 1,7 miliona złotych czyni z Polaka milionera w ojczystym kraju. Jak powiedział 40-latek:

- Zazwyczaj kupuję kupon Lotto na każde losowanie i kupiłem go na niedzielę. Sprawdziłem stan swojego konta i zobaczyłem, że zostało mi 1,40 funta. Ucieszyłem się i pomyślałem, ‘co mogę kupić za funta?’. Wtedy trafiłem na grę Lotto HotPicks. (…) Pracuję na nocne zmiany jako samozatrudniony i jeżdżę ciężarówką po całej Wielkiej Brytanii. Zawsze dzwonię do mojej mamy w Polsce pod koniec mojej zmiany lub na przerwie. Gdy otrzymałem wiadomość przez aplikację National Lottery we wczesnych godzinach porannych w niedzielę, sprawdziłem swój kupon i nie mogłem uwierzyć.

Polak zadzwonił do swojej mamy, aby podzielić się wiadomością o wygranej.

- To był długi weekend. Przejechałem aż 1522 km dostarczając jedzenie i napoje w całej Wielkiej Brytanii. (…) Po latach wynajmowania mieszkania zamierzam kupić dom w Rugby – dodał Polak.