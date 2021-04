Polak chce teraz wrócić do UK po 8 latach. Czy może się starać o status zasiedlenia?

Planujecie przyjechać do Wielkiej Brytanii przed 30 czerwca?

Imigranci z UE, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i byli tutaj przed 31 grudnia 2020 roku, mają czas do 30 czerwca na aplikowanie o pre-settled lub settled status. Ze względu na termin czerwcowy część osób, w tym także Polaków piszących do naszej redakcji, wciąż zastanawia się, czy przyjazd miedzy styczniem a 30 czerwca 2021 roku na Wyspy uprawnia ich do starania się o status zasiedlenia.

Jak możemy przeczytać na brytyjskiej stronie rządowej, obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii przed 31 grudniem 2020 roku, mają czas do 30 czerwca 2021, aby aplikować o status osoby osiedlonej. W związku z tym, że termin uzyskania statusu wyznaczony został na czerwiec, Polacy często pytają, czy w przypadku przyjazdu do UK między styczniem a czerwcem 2021 roku także mogą starać się o status osoby osiedlonej, zwłaszcza jeśli kiedyś osoby te mieszkały przez parę lat w Wielkiej Brytanii.

Polak chce wrócić do UK po 8 latach

Jeden z naszych rodaków, który 8 lat temu wyjechał z Wielkiej Brytanii, zapytał, czy po przyjeździe na Wyspy między styczniem i 30 czerwca tego roku, będzie mógł aplikować o settled lub pre-settled status.

Z informacji na gov.uk wynika jasno, że jedynie ci obywatele UE, którzy przed 31 grudnia 2020 roku mieszkali na Wyspach i nie opuścili Wielkiej Brytanii z ważnego powodu na okres dłuższy niż 12 miesięcy, mają prawo starać się o status osoby osiedlonej do 30 czerwca. W ten sposób przedłużą oni swoje prawo do dalszego legalnego mieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii.

W przypadku zatem naszego rodaka, który po 8 latach nieobecności w UK, chce wrócić na Wyspy między styczniem a 30 czerwca tego roku i starać się o status zasiedlenia, nie będzie to możliwe i będzie on potraktowany jak każdy obywatel UE, który chce osiedlić się w Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego, zatem powinien postarać się o wizę.

Jak długo możemy przebywać poza UK, aby nie stracić statusu?

Zgodnie z ustaleniami brytyjskiego rządu posiadając settled status, możemy spędzić poza granicami Wielkiej Brytanii nieprzerwanie 5 lat i nie utracić statusu zasiedlenia. W przypadku pre-settled status z kolei możemy spędzić poza brytyjskimi granicami 2 lata.