Polacy wydają coraz więcej na hazard w Internecie

Fot. Getty

Lotto, zakłady bukmacherskie, a także kasyno online - Polacy wzorem obywateli bogatych zachodnich krajów coraz więcej wydają na rozrywkę w Internecie. Rosnąca wartość portfela Polaków przekłada się także na rosnące przychody państwa z tytułu podatków od gier i zakładów. Zdaniem ekspertów tylko w 2018 r. rynek hazardu w Polsce był wart ponad 6 miliardów złotych.

Duże wygrane na wyciągnięcie ręki



Rekordowe przychody branży hazardowej wiążą się bezpośrednio z rozwojem technologii mobilnych i Internetu. Aż 80-proc. przychodów największego polskiego, legalnego bukmachera, firmy STS, pochodzą z zakładów online. Otwarcie na nowe technologie przyciąga młodsze pokolenie, które za pomocą smartfona może w łatwy sposób postawić zakład czy kupić los na loterii. Z końcem 2018 r. Totalizator Sportowy uruchomił możliwość udziału online w największych loteriach liczbowych jak Lotto czy Eurojackpot. Krótko potem łupem gracza z Polski padło 190 mln złotych wygranej w loterii Eurojackpot. Łatwiejszy dostęp z pewnością przełoży się na większą liczbę uczestników, co także zwiększy szansę na pojawienie się kolejnych milionerów nad Wisłą.



Podobnie sprawa się ma z zakładami bukmacherskimi. Wyniki publikowane przez Ministerstwo Finansów dobitnie pokazują, jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się zakłady bukmacherskie wśród Polaków. W 2018 roku obroty licencjonowanych bukmacherów w Polsce osiągnęły ok. 5,1 mld złotych, w 2017 r. było to około 3,3 mld złotych, a w 2016 r. 1,7 mld złotych. Licencję Ministerstwa Finansów na oferowanie zakładów posiada 17 podmiotów, część z nich nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej. Zdecydowana większość obrotów licencjonowanych operatorów jest generowana z kanału online. Eksperci szacują, że wciąż około połowa zakładów zawierana jest w firmach, które nie posiadają polskiej licencji na oferowanie zakładów bukmacherskich.



Kasyno online w Polsce - ponad 2,2 miliarda złotych obrotu



W skutek ustawy hazardowej kasyno online nad Wisłą jest w pełni kontrolowane przez Skarb Państwa (poprzez Totalizator Sportowy). Total Casino, bo o nim mowa, od początku działalności (grudzień 2018 r.) przyjął 2,3 miliarda złotych wniesionych zakładów. Chodzi o zakłady w grach stołowych (blackjack, ruletka) oraz automatach. Aż 2,2 mld złotych wróciło do graczy w formie wypłat. Do tej pory największą pojedynczą wygraną może pochwalić się gracz, który wygrał 514 tys. złotych grając na jednym z automatów z oferty Total Casino (automat Jackpot Bells). Po 9 miesiącach działalności internetowe kasyno Totalizatora Sportowego posiada 64 tys. zarejestrowanych użytkowników. Przeciętna wpłata w tym okresie wynosiła 120 złotych - Polacy na rozrywkę w kasynie wydają porównywalne kwoty do wyjścia na kolację w gronie znajomych. Z danych opublikowanych przez Total Casino wynika, iż 80 proc. wszystkich graczy stanowią mężczyźni. Średni wiek 80 proc. użytkowników Total Casino mieści się w przedziale 18-34 lat.



Hazard związany jest z ryzykiem. Należy pamiętać, że wszelkie formy hazardu mogą uzależniać. Graj odpowiedzialnie, traktuj hazard jak rozrywkę.