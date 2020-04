Raport: Polacy chętnie pracują z przedstawicielami innych narodowości

Polscy pracownicy nie mają nic przeciwko ludziom z innych krajów i chętnie pracują wspólnie z obcokrajowcami - jak wynika z badań aż 74 proc. Polaków lubi pracować z osobami pochodzącymi z innych krajów.

Co ciekawe, bardziej otwarci na obcokrajowców są kobiety (77 proc.), niż mężczyźni (71 proc.). Nie bez znaczenia jest również wiek - osoby w przedziale od 35 do 44 lat przejawiają największą sympatię do ludzi obcego pochodzenia (wskaźnik w tym przypadku sięga nawet 78 proc.). Przeciętnie 74 proc. Polaków lubi pracować z osobami pochodzącymi z innych krajów, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Randstad.

Wynik ten plasuje naszych rodaków w środku europejskiej stawki. O wiele większą otwartością mogą pochwalić się choćby Portugalczycy (89 proc.) oraz Rumuni (84 proc.), a po drugiej stronie znajdują się Czesi (47 proc.) i Węgrzy (54 proc.), którzy niezbyt lubią pracować wespół z osobami innych krajów.

- Podejście do cudzoziemców zależy m.in. od pochodzenia etnicznego, kultury i religii, typu wykonywanej pracy i długości pobytu w kraju. Wydarzenia ostatnich dwóch dekad zmieniły w Polsce nastawienie do przedstawicieli innych kultur. Przystąpienie do Unii Europejskiej, masowa emigracja polskich pracowników i spowodowany tym niedobór siły roboczej pozwoliły dostrzec korzyści z napływu pracowników z innych krajów - komentowała Marzena Milinkiewicz, dyrektor operacyjna w Randstad Polska, dla serwisu "Puls Biznesu".

Zaznaczmy, że wyniki te dotyczą polskiego rynku pracy, jednak i poza granicami naszego kraju, także w Wielkiej Brytanii mamy przecież do czynienia z podobną sytuacją. Pracuje się nie tylko z rodowitymi Brytyjczykami, ale również z przedstawicielami innych nacji - Rumami, Bułgarami, Litwinami, Łotyszami oraz ludźmi o rożnych kolorze skóry i różnym wyznaniu, będącymi przedstawicielami najróżniejszych kultur i przekonań.

Jak oceniacie naszą, Polaków, postawę wobec innych? Pozytywnie czy negatywnie? Jakie są wasze doświadczenia w tej materii? Jak wyglądamy na tle imigrantów z innych krajów? Czy oni są tolerancyjni i chętnie z nami pracują czy wręcz przeciwnie? Czekamy na wasze opinie - piszcie, co sądzicie na ten temat na naszym profilu na FB!