Pogrzeb pięciu nastolatek, które zginęły w pożarze w escape roomie w Koszalinie, odbędzie się w czwartek

W piątek doszło do tragedii w pożarze escape roomu w Koszalinie, w którym zginęło pięć 15-latek, które świętowały urodziny jednej z nich. Prezydent Koszalina zapowiedział, że pogrzeb dziewczyn, które uczyły się w tej samej klasie, będzie wspólny.

Na konferencji prasowej prezydent Koszalina Piotr Jedliński powiedział:

- W czwartek odbędą się uroczystości pogrzebowe, o szczegółach będziemy informować państwa na bieżąco, trwają w tej chwili jeszcze ustalenia z rodzinami ofiar, jak te uroczystości będą przeprowadzane. Pogrzeb będzie jeden, pogrzeb będzie wspólny, dziewczęta spoczną obok siebie na koszalińskim cmentarzu.

W piątek swoje 16. urodziny obchodziła Julia P. z Koszalina wraz z czterema przyjaciółkami w escape roomie. Niestety w sąsiednim pomieszczeniu wybuchł pożar, który zaczął się szybko rozprzestrzeniać. W jednym z czterech piecyków, które były zasilane gazem z butli doszło do rozszczelnienia instalacji i w pomieszczeniu zaczął wylewać się strumień płonącego gazu odcinając drogę do pokoju, w którym były zamknięte nastolatki.

Strażacy, którzy pojawili się na miejscu, mieli problem z otwarciem drzwi, co znacznie wydłużyło akcję ratunkową. Gdy ratownicy znaleźli się w pomieszczeniu, w którym zostały wcześniej zamknięte dziewczynki, wszystkie już nie żyły, gdyż zatruły się tlenkiem węgla.

Ratować nastolatki starał się opiekun escape roomu Rafał D. i po akcji ratunkowej został przewieziony do szpitala w Gryficach z ciężkimi poparzeniami. Prokuratura, która zajęła się sprawą, postawiła już zarzuty Miłoszowi Sz. będącego właścicielem escape roomu. Został on oskarżony o umyślne doprowadzenie do możliwości powstania pożaru, co z kolei przyczyniło się do śmierci nastolatek. Sam Miłosz Sz. nie przyznaje się do winy.

W poniedziałek sąd ma zdecydować, czy mężczyzna trafi do aresztu na kolejne trzy miesiące, a grozi mu 8 lat więzienia.

Pięć nastolatek było podobno nierozłącznych od najmłodszych lat. Razem chodziły do tej samej klasy w Gimnazjum nr 9 w Koszalinie. Ich pogrzeb ma się odbyć w czwartek. Dyrektorka szkoły, do której chodziły dziewczynki, powiedziała na konferencji prasowej, że poniedziałek jest bardzo trudnym dniem dla szkoły, a uczniom została udzielona pomoc psychologiczna.

Po tragedii w Koszalinie przeprowadzono prawie 180 kontroli w escape roomach w całej Polsce, a w większości miejsc wykryto nieprawidłowości związane z zasadami ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej. Zamknięto łącznie 13 lokali, a 16 właścicieli otrzymało mandaty.