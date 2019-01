Brytyjczyk chce wyjścia z Unii Europejskiej, żeby... Brytyjczycy nadal mogli używać swoich wtyczek do kontaktów!

Fot. YouTube

Włos czasem jeży się na głowie, gdy słyszmy, co kierowało niektórymi Brytyjczykami podczas głosowania za Brexitem w czerwcu 2016 r. Jeden z obywateli Zjednoczonego Królestwa wyznał właśnie na antenie radia LBC, że dla niego takim powodem jest strach przed wprowadzeniem na Wyspach wtyczek z dwoma bolcami.

Prowadzący program James O'Brien nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Jeden z słuchaczy, jako korzyść opuszczenia Unii Europejskiej, wskazał pozostanie Brytyjczyków przy używanych dotychczas na Wyspach gniazdkach elektrycznych i wtyczkach. Brytyjczyk wyraził obawę, że dalsza obecność w Unii Europejskiej mogłaby spowodować konieczniść przyjęcia przez Brytyjczyków wtyczek z dwoma bolcami.

James O'Brien podjął próbę wytłumaczenia słuchaczowi, że każdy, kto przyjeżdża na Wyspy, czy to w celach turystycznych, czy biznesowych, czy też do pracy, musi podporządkować się tutejsztym regułom. Oznacza to, że każdy obywatel UE, który przywiezie ze sobą sprzęt zasilany elektrycznie, musi skorzystać z adaptera, żeby podłączyć się do prądu. Prezenter podsumował zatem wystąpienie Brytyjczyka słowami, że na Wyspach nadal w powszechnym użyciu są gniazdka z trzema bolcami i że nikt tego nie zmienił mimo tego, iż Wielka Brytania przez wiele lat pozostawała członkiem Unii Europejskiej.

