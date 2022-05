Pogoda na długi weekend. Jaka jest szansa na słońce i wysokie temperatury w czasie Platynowego Jubileuszu królowej?

Czy do Platynowego Jubileuszu pogoda w UK się poprawi?

Jaka pogoda będzie w UK w długi weekend? Met Office podało prognozę na Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II. Czy jest szansa na słońce i wakacyjne temperatury?

W czwartek 2 czerwca w UK zaczyna się długi weekend, a wraz z nim wielkiej świętowanie 70-lecia panowania królowej Elżbiety II. Jaka jest szansa na ładną, słoneczną i ciepłą pogodę w tym tygodniu? Met Office podało prognozę.

Niestabilna pogoda w UK w pierwszej połowie tygodnia

Brytyjscy meteorolodzy zapowiadają, że w pierwszej połowie bieżącego tygodnia pogoda będzie chłodna i mocno niestabilna, ze sporą ilością opadów w różnych częściach UK. Jednak jest szansa, że na długi weekend pogoda w UK się poprawi. Jak duża ma być to poprawa?

Po pochmurnym i deszczowym poniedziałku we wtorek nie widać wyraźnej zmiany pogody. Deszcze przesuwają się w rejony północno-wschodnie, w których możliwe są ulewy, a nawet burze. Sporych opadów mogą się też spodziewać mieszkańcy Irlandii Północnej. Z kolei w Walii i w Anglii zachodniej i południowo-zachodniej pogoda we wtorek będzie się poprawiać, a opady będą coraz słabsze i zanikające wraz z upływem dnia. To jednak nie koniec niespokojnej aury.

W środę pogoda w UK wciąż będzie niestabilna. W godzinach porannych na zachodzie kraju pojawią się opady deszczu, które w ciągu dnia mogą znacząco przybrać na sile, przynosząc nawet grad i burze. Najgorsza pogoda jest prognozowana dla środkowej i południowo-wschodniej Anglii. Mimo deszczu, na południu kraju będzie ciepło, a termometry wskażą nawet 20 stp. C. W rejonach północnych będzie z kolei raczej chłodno.

Platynowy Jubileusz. Pogoda na długi weekend w UK

Met Office prognozuje, że od czwartku pogoda w UK zacznie się wyraźnie uspokajać i w długi weekend w większości kraju powinno obejść się bez ulewnych opadów, burz i gradu, a temperatury będą przeważnie typowe dla tej pory roku, czyli raczej dość przyjemne. W czwartek rozpogodzenie początkowo będzie szczególnie widoczne na południu kraju, gdzie powinno być już sucho, choć w rejonach północno-zachodnich w Walii i Anglii, a także w Irlandii Północnej i w zachodniej Szkocji możliwe pozostaną przelotne opady deszczu.

W piątek również możliwe będą przelotne opady deszczu, szczególnie w środkowej Anglii, a także bardziej na północ UK. Jednak im dalej na południe, tym bardziej słonecznie, a ryzyko opadów mniejsze. Na południowym-wschodzie termometry pokażą w piątek nawet 22 stp. C.

Jeśli natomiast chodzi o sobotę i niedzielę, Met Office pozostaje ostrożne, jednak przewiduje raczej stabilną pogodę - przeważnie suchą i słoneczną w większości kraju, choć miejscami możliwe będą przelotne deszcze i zachmurzenia. Na północy kraju opady, jeśli będą, to raczej delikatne, ale niestety na południowym-wschodzie możliwe będą silniejsze deszcze i większe zachmurzenie. Met Office podkreśla, że wiele zależy od tego, w jaki sposób nad kontynentem będzie się przesuwać front ciepłego powietrza.

