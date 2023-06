Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, znaleziono martwe w mieszkaniu w Hounslow

Policja w Londynie wszczęła śledztwo po tym, jak w jednym z domów w Hounslow znaleziono cztery ciała: dwójki dorosłych – mężczyzny i kobiety (najprawdopodobniej po trzydziestce) i dwójki dzieci – 11-letniej dziewczynki i 3-letniego chłopca.

W piątek po południu znaleziono w mieszkaniu w zachodnim Londynie ciała czterech osób. Policja prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie i bada tożsamość mężczyzny, kobiety i dwójki dzieci, aby poinformować o tragedii ich krewnych.





Ciała czwórki osób znalezione w Hounslow

Policja musiała siłą wejść do nieruchomości po tym, jak została wezwana tuż po godzinie 15.00 w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa mieszkańców domu przy Staines Road.

Lokalny dowódca policji w zachodnim Londynie, Sean Wilson, powiedział, że śledztwo jest wciąż na „bardzo wczesnym etapie” i nie szukają nikogo innego w związku ze zdarzeniem.

- Zdaję sobie sprawę z szoku i niepokoju, jaki to straszne zdarzenie wywoła wśród społeczności w Hounslow i poza nią. Mogę zapewnić miejscową ludność, że wyspecjalizowani funkcjonariusze pracują nad ustaleniem, co dokładnie się stało i dalsze informacje przekażę tak szybko, jak to możliwe – dodał Wilson.

Apel policji

Wilson zaapelował również do ludzi, aby nie spekulowali na temat tożsamości osób, które zginęły:

- Zdaję sobie również sprawę, że to zdarzenie będzie szczególnie niepokojące dla dzieci i proszę ludzi, aby byli odpowiedzialni za to, co publikują w mediach społecznościowych i nie podawali nazwisk, a także nie spekulowali na temat imion tych, którzy zginęli.

Zapewnił również, że przez weekend dodatkowi funkcjonariusze policji będą obecni w okolicy i zaapelował do każdego, kto może posiadać informacje przydatne w śledztwie, aby zadzwonił pod numer 101.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Mężczyzna postrzelił się we śnie. Przyśniło mu się włamanie do domu

Co wydarzyło się w Nottingham? Podano tożsamość trzech ofiar

Rodzina wybrała się na wakacje all-inclusive. W pokoju hotelowym przeżyli szok

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!