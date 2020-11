Piloci „namalowali” na niebie penisa. W geście solidarności ze znanym piłkarzem, którego intymne nagranie wyciekło do sieci

Nie milkną echa skandalu z udziałem gwiazdy rosyjskiej piłki nożnej - Artiomem Dziubą, którego intymne nagranie wyciekło ostatnio do sieci. Teraz, w geście solidarności z piłkarzem, piloci taniej linii lotniczej Pobeda Airlines „namalowali” podniebnego penisa.

Zarejestrowana przez flightradar24.com trasa lotu DP407 z Moskwy do Jekaterynburga z dnia 11 listopada po prostu nie może stanowić przypadku. Lot samolotu linii Pobeda Airlines niemal na całej trasie przebiegał liniowo, natomiast na wysokości miasta Neftekamsk piloci wykonali kilka zaskakujących manewrów. Jak widać na flightradar24.com – manewry te ułożyły się na kształt podniebnego penisa, a, jak się później okazało, piloci otrzymali na wykonanie tych manewrów zgodę. Jako uzasadnienie podali "konieczność sprawdzenia sprzętu radionawigacyjnego".

Zachowanie pilotów nieodpowiedzialne?

Piloci taniej linii lotniczej Pobeda Airlines (należącej do narodowego przewoźnika Aeroflot) prawdopodobnie chcieli poprzez swoje działanie okazać solidarność z 32-letnim piłkarzem Artiomem Dziubą – gwiazdą Zenita Sankt-Petersburg i reprezentacji Rosji. Na początku listopada do sieci wyciekło intymne nagranie z udziałem sportowca, które pozbawiło go jak na razie miejsca w drużynie narodowej i sprowadziło na niego powszechną krytykę. Ale nie wszyscy przyłączyli się do potępienia sportowca, który za swoje zachowanie przeprosił, twierdząc, że jest tylko człowiekiem, któremu zdarza się popełniać błędy i który dodał, że „nie przypuszczał w najgorszych koszmarach, żeby tego typu nagranie mogło kiedykolwiek wyciec do sieci i przysporzyć mu tyle problemów”.

Jednak nawet jeśli piloci Boeinga 737-800 linii Pobeda Airlines chcieli wesprzeć gwiazdę rosyjskiej piłki nożnej to, jak twierdzą niektórzy eksperci, zrobili to w bardzo nieodpowiedzialny sposób. Teraz Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego sprawdzi, czy zachowanie pilotów naraziło pasażerów innych linii lotniczych na niebezpieczeństwo i wyciągnie względem nich odpowiednie konsekwencje.