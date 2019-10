PILNE: Rząd Borisa Johnsona zawarł z Unią Europejską nową UMOWĘ ws. BREXITU!

Fot. Getty

Chwilę temu Boris Johnson wraz z Jeanem-Claudem Junckerem potwierdzili, że Wielka Brytania zawarła z Unią Europejską nową UMOWĘ BREXITOWĄ! „Mamy świetną nową umowę, która oddaje nam kontrolę” - ogłosił na Twitterze Boris Johnson.

„Mamy świetną nową umowę, która oddaje nam kontrolę— teraz Parlament powinien w sobotę doprowadzić Brexit do końca, żebyśmy mogli przejść do innych priorytetów, takich jak koszty życia, NHS, przestępstwa z użyciem przemocy i nasze środowisko naturalne #GetBrexitDone #TakeBackControl”

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone#TakeBackControl