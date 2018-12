PILNE! Londyńska policja zatrzymała mężczyznę, który włamał się na teren Parlamentu [wideo]

Fot: BBC News

Reakcja brytyjskich służb była szybka i skuteczna. Mężczyzna, który od strony Carriage Gates chciał dostać się na teren Pałacu Westminsterskiego, będącego siedzibą brytyjskiego rządu, został zatrzymany przez policjantów.

W chwili obecnej mężczyzna jest przetrzymywany przez oficerów Met Police i przesłuchiwany. Jak czytamy na łamach serwisu BBC naoczny świadek tych wydarzeń miał zobaczyć, jak młody czarnoskóry przeskakuje przez barierki, wkracza na teren Pałacu Westminsterskiego i biegnie w kierunku budynku Parlamentu. Jego działania jednak nie uszły uwadze pełniących służbę policjantów, którzy bardzo sprawnie poradzili sobie z intruzem. Został on obezwładniony przy użyciu elektrycznego paralizatora.

- Najpierw usłyszałem krzyk. Później, jak wyjrzałem przez okno zobaczyłem jak z pół tuzina policjantów ściga pewnego mężczyznę - komentował Christopher Hope, dziennikarz "Daily Telegraph" dla BBC News. - Aby go zatrzymać użyli paralizatora. Zamknęli go w furgonetce, a okolica, gdzie do tego doszło jest patrolowana.

Przedstawiciel Met Police potwierdził, że doszło do zatrzymania mężczyzny, który wdarł się na teren zabytkowego neogotyckiego pałacu w Londynie, będącego siedzibą Izby Gmin, Izby Lordów oraz urzędów z nimi związanych.

Z kolei Laura Kuenssberg, dziennikarka BBC, która również na własne oczy widziała to wydarzenie, wspomina o tym, że intruz ciągle wykłócał się z policjantami wykonującymi czynności służbowe. Nawet powalony na ziemię nie przestawał gadać i nie zmieniło się to po tym, jak został zakuty w kajdanki i odprowadzony do furgonetki.