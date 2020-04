Pierwsze lotnisko w UK wprowadziło termowizyjną kontrolę temperatury pasażerów

Stosunkowo niewielki port lotniczy położony w hrabstwie Dorset będzie pierwszym lotniskiem w UK, w którym wprowadzono kamery termowizyjne do mierzenia temperatury pasażerów. W ten sposób będzie można wykrywać osoby zarażone koronawirusem.

Jak czytamy na łamach portalu "Metro" lotnisko Bournemouth Airport jako pierwsze w Wielkiej Brytanii zainstalowało technologię, dzięki której będzie możliwe mierzenie temperatury ciała pasażerów. Władze niewielkiego lotniska, które w ciągu roku przewozi około 800 tysięcy osób zapowiedziały, że będą sprawdzały stan swoich pasażerów pod kątem oznak wskazujących na zakażenie koronawirusem.

Póki co pierwsze kamery termowizyjne zostały zainstalowane przy wejściu przeznaczonym wyłączenie dla personelu zatrudnionego w porcie lotniczym, ale zapowiedziano, że kolejne urządzenia staną w przed wejściem do hali przylotów i do hali odlotów.

System ma działać w bardzo prosty sposób - urządzenia wykryją osoby, które mają podwyższoną temperaturę. Personel zostanie o tym poinformowany za pomocą specjalnego systemu, dzięki czemu będzie mógł odizolować osobę, która potencjalnie może zakazić innych albo podjąć dalsze kroki mające na celu zweryfikowanie czy mamy do czynienia z koronawirusem, czy też nie.

Rozwiązanie zastosowane przez Bournemouth Airport ma pozwolić uniknąć potrzeby egzekwowania dystansu społecznego. Branża lotnicza może najmocniej odczuć rządowe plany ograniczenia dostępności ruchu lotniczego. Jeśli samoloty będą latać z co drugim miejscem wolnym, aby móc stosować się do wytycznych rządu, może okazać się, że ceny biletów będą musiały pójść w górę nawet o 50%.

Dodajmy, że w chwili obecnej, pomimo ograniczeń w ruchu lotniczym codziennie do Wielkiej Brytanii przylatuje około 15 000 pasażerów. Żaden z nich nie jest testowany w żaden sposób pod kątem obecności koronawirusa.

