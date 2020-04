Szkoły będą otwierane etapami - ujawnił brytyjski minister edukacji, Gavin Williamson

Nie wszystkie dzieci wrócą do szkoły w tym samym czasie.

Minister edukacji ogłosił, że rząd opracowuje szczegółowy harmonogram powrotu dzieci do szkół.

Fot. Getty

Gavin Williamson, minister edukacji, powiedział, że w całej Anglii szkoły najprawdopodobniej będą otwierane etapami. Co to oznacza w praktyce?

Rozmawiając z członkami komisji ds. edukacji, brytyjski minister stwierdził, że ostateczna data otwarcia szkół jest uzależniona od zaleceń rządowych doradców naukowych. Mimo że termin powrotu dzieci do szkół wciąż nie jest pewny, wiadomo już jednak jak rząd wyobraża sobie harmonogram ponownego otwarcia placówek edukacyjnych.

Szkoły zostały zamknięte z powody epidemii i ponowne ich otwarcie mogłoby oznaczać problemy szczególnie dla osób bardziej narażonych ze względu na wiek, czy borykających się ze schorzeniami zdrowotnymi. Z kolei obecna rzeczywistość edukacyjna, gdzie dzieci mają uczyć się w domach online, stwarza poważną przeszkodę w dostępie do edukacji dzieciom z ubogich rodzin i środowisk.

W związku z tak skomplikowanym obrazem problemów, Ministerstwo Edukacji szuka obecnie rozwiązania, które pozwoliłoby otworzyć szkoły, jednocześnie nie szkodząc żadnym grupom uczniów czy nauczycieli.

„Nie jest realistyczne, aby wszystkie szkoły powróciły do pracy tego samego dnia i z pełną grupą swoich uczniów” - minister powiedział brytyjskim posłom. Przemawiając na sesji internetowej komisji ds. edukacji, minister Williamson powiedział, że chciałby, aby szkoły jak najszybciej powróciły do normalnego funkcjonowania - właśnie ze względu na problemu wielu biedniejszych uczniów z dostępem do edukacji online.

Minister zaznaczył jednak, że powrót dzieci do szkół będzie przebiegał według opracowywanego obecnie harmonogramu, tak aby wszystko odbywało się stopniowo. W ubiegłym tygodniu Geoff Barton, lider związku nauczycieli ASCL, zasugerował, że dzieci w wieku 6, 10 i 12 lat mogłyby wrócić wcześniej, choć najwcześniej dopiero 1 czerwca.

Jak podaje BBC, dopracowywany obecnie harmonogram powrotu dzieci do szkół ma być będzie częścią szerszego, rządowego planu, nad którym gabinet premiera pracuje m.in. razem z Naukową Grupą Doradczą ds. Sytuacji Kryzysowych (Sage). Szczegóły harmonogramu wciąż jednak nie są znane.