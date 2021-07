Pięć dni testów zastąpi obowiązek poddania się samoizolacji u osób podwójnie zaszczepionych?

Fot. Getty

Czy osoby zaszczepione podwójną dawka będą mogły uniknąć samoizolacji, nawet jeśli weszły w bliski kontakt z osobą chorą na Covid-19? Nie wyklucza tego minister ds. szczepień Nadhim Zahawi, który przyznaje, że samoizolacja po otrzymaniu stosownej informacji z aplikacji NHS App była obowiązkowa w okresie, gdy szczepionki nie były jeszcze dostępne.

Minister ds. szczepień, Nadhim Zahawi zaznaczył, że obecny system, który wymaga poddania się 10-dniowej samoizolacji od osób powiadomionych przez NHS App o bliskim kontakcie z osobą chorą na Covid-19, jest poddawany przeglądowi. Chodzi o to, by zwolnić z takiego obowiązku osoby w pełni zaszczepione, u których możliwość zarażenia się koronawirusem i dalszego jego przeniesienia jest znacznie ograniczona. Zahawi zaznacza, że przecież system poddawania się samoizolacji po kontakcie z osobą chorą został „opracowany i zoperacjonalizowany w czasie, gdy nie było jeszcze szczepionek”. - Zespół przygląda się, w jaki sposób korzystamy z tej aplikacji pod kątem informowania ludzi o osobach, z którymi się stykamy, a które otrzymują pozytywny wynik testu. Ważne jest, aby spojrzeć na to w nowym kontekście, uwzględniając masowy program szczepień i upewnić się, że [system] jest odpowiednio dopasowany do nowych okoliczności. [Chodzi] na przykład o, jak pokazały programy pilotażowe, wykonywanie testów na koronawirusa przez pięć dni i przesyłanie ich do systemu, a nie izolowanie się – zaznaczył Zahawi na antenie Sky News.

Ludzie usuwają aplikację NHS App

Przegląd programu dotyczącego poddawania się samoizolacji w razie otrzymania stosownego powiadomienia od NHS App ma o tyle sens, że coraz więcej ludzi (w tym parlamentarzystów), usuwa aplikację ze swoich telefonów. Ludzie, zwłaszcza ci w pełni zaszczepieni nie chcą, by powiadomienie od NHS zrujnowało im plany, w tym zwłaszcza plany wakacyjne. Dodatkowo Downing Street rozważa, czy od 19 lipca, czyli od momentu zniesienia reszty restrykcji, z obowiązku poddania się samoizolacji powinni po powiadomieniu z NHS App zostać automatycznie zwolnieni wszyscy zaszczepieni pracownicy służby zdrowia. Ci bowiem, z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń, coraz częściej wchodzą w kontakt z osobami chorymi i zmuszeni są do pozostania w domu, powodując tym samym spore braki kadrowe w szpitalach.